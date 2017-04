Moubamba demande aux Gabonais « d’accepter » Ali Bongo comme président

Bruno Ben Moubamba est plus que jamais un mordu d’Ali Bongo. Après samedi dernier, où il dit avoir fait le déplacement de Paris (France) pour convaincre la diaspora frondeuse à dialoguer avec Ali Bongo, le président de l’Alliance pour le changement et le renouveau (ACR) multiplie les sorties d’adoration du désormais "visionnaire" que serait devenu pour lui Ali Bongo.



Mardi, à la suite de l’inauguration d’une usine d’huile de palme à Mouila (Ngounié, sud du Gabon), le désormais grand ami politique d’Ali Bongo, s’est fendu d’un post de soutien à son "président" que tous les Gabonais se devraient d’accepter, comme si le verdict proclamé par Marie-Madeleine Mborantsuo ne suffisait toujours pas.



"Nous avons été nombreux à critiquer le Chef de l’Etat, moi y compris. Aujourd’hui, on se rend compte avec la chute des prix du pétrole que la diversification de l’économie aura été un bon choix stratégique", s’est confié le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 crédité de 0,59% des suffrages.



Et de clamer : "En dépendant uniquement des hydrocarbures, la situation aurait été plus difficile pour notre pays", a t-il déclaré alors que ladite usine n’est qu’à la phase d’inauguration et ne permet pas de lire cette stratégie de "diversification" comme réussie ou pas.



Rappelons que cette usine aura nécessité 5 longues années pour sortir de terre. Une contre-performance que le membre du gouvernement d’Ali Bongo attribue surement à la pensée "visionnaire" de son ancien rival présidentiel.



Moubamba persiste et signe : "j’ai vraiment réalisé que le Président Ali Bongo est sans doute un visionnaire incompris dans son pays". Une nouvelle posture politique que le nouveau vice-premier souhaiterait voir adopter les nombreux Gabonais encore réfractaires à la réélection controversée d’Ali Bongo.



info241.com/