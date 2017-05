Mike Tyson: Découvrez comment il avait fait faillite et comment il se reconstruit aujourd’hui!

L’ancien champion de boxe poids lourd, l’Americain, Mike Tyson, a admis avoir gaspillé sa fortune sur des bijoux, des prostituées, des manoirs, et des voitures qui ont entraîné sa faillite en 2003.



L’ancien boxeur controversé, a déclaré qu’il n’était jamais «dingue» d’argent, mais a admis qu’il «était devenu enthousiaste avec l’argent». On se souviendrait que l’effondrement financier de Mike Tyson était aussi féroce que son style de boxe.



Après avoir gagné plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière exceptionnelle, l’ancien champion des poids lourds a déclaré sa faillite en 2003. Par la suite, il a été mis en prison pour des problèmes de cocaïne.



Il a fallu plus d’une décennie et un voyage à travers la réhabilitation, avant que Iron Mike ne se remette de sa faillite.



« Je ne pensais pas que j’allais passer la trentaine », a déclaré Tyson la semaine dernière lors de la Conférence SALT, un événement qui se tient à Las Vegas, et qui attire de grands noms dans les finances, la politique et le sport.



« Ma trentaine était effrayante, n’est-ce pas? », a déclaré l’ancien boxeur de 50 ans.



Il ne fait plus fortune comme avant, mais il gagne néanmoins sa vie, en mettant un spectacle à la MGM à Las Vegas, et à travers un livre qui sortira bientôt.



«Je prévois de le garder cette fois», a déclaré Tyson.



Tyson insiste sur le fait que grâce à sa femme Kiki, et aux soutiens de ses amis, sa vie se normalise. Il semble résolu à rester à l’écart des problèmes, financiers et criminels.



« Nous sommes sortis de notre enfer », martèle Tyson qui a reçu un applaudissement de la foule. « Je savais qu’il était temps de grandir. Il était temps d’être un homme. Heure d’être présent dans la vie de vos enfants ».



Il a expliqué qu’il a fallu un «ensemble de réadaptations et d’institutions» avant de pouvoir reprendre sa vie en mains.



« Je suis l’un des plus chanceux », a t-il dit.



Tyson a connu un succès incroyable dans les années 90 et son style de combat implacable lui a valu des millions de fans. Lorsqu’il a connu la faillite en 2003, il avait contracté une dette de 23 millions de dollars, selon des sources. C’était une révélation étonnante compte tenu de sa carrière exceptionnelle.



Aujourd’hui, Tyson passe du temps avec sa famille, conseille les jeunes boxeurs, et fait une pièce basée sur sa vie à la MGM, à Las Vegas, intitulée Undisputed Truth.



L’ancien champion du monde de poids lourd a également publié un nouveau livre sur son temps de travail avec le formateur légendaire Cus D’Amato.