Michelle Obama au naturel: Une mystérieuse photo d’elle bouleverse internet

Commencez à oublier la première dame des Etats-Unis avec des cheveux toujours ben lissés, frisés et le brushing parfait. Une photo de Michelle Obama, en promenade avec ses cheveux naturels, attachés en queue de cheval dans un bandana fait sensation actuellement sur internet.



En effet, après huit ans de cheveux lissés et de coupes structurées, on peut bien deviner que Michelle Obama aurait décidé de changer de look en embrassant le naturel. C’est en tout cas une éventualité qui bouleverse les internautes depuis l’apparition d’une étrange photo. Pour bon nombre d’internautes, cette mise au naturel est le signe d’une “libération”.



Michelle Obama



La nouvelle selon laquelle elle est retournée au naturel a suscité une vive excitation chez ses admirateurs sur Twitter ..L’image a été retweeté plus de 30 mille fois..