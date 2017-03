Messieurs, voici ce qui fait tout de suite fuir les femmes à un premier rendez-vous

Une mauvaise haleine



Pour un premier rendez-vous, votre haleine est déterminante. Elle peut soit repousser la femme ou l’attirer. Une mauvaise haleine vous met hors-jeu pour la suite. Il est même probable qu’elle invente une urgence simplement pour mettre fin au rendez-vous et être loin de vous.



Lorsque vous parlez trop sans vous arrêter



Les femmes ne supportent pas les hommes qui parlent sans s’arrêter. Surtout à un premier rendez-vous. C’est elle le centre d’attention. Elles doivent être sous les projecteurs et non vous. Elles doivent s’exprimer et vous devez beaucoup écouter. Lorsque vous parlez sans vous arrêter, vous devenez ennuyeux.



Lorsque vous êtes mal habillé



Votre style vestimentaire est un élément marquant pour un premier rendez-vous. Lorsque vous êtes mal habillé, elle se pose la question de savoir que diraient ses copines en la voyant avec un homme habillé dans un style désinvolte. Sachez qu’elle n’ira pas loin avec vous. Elle veut être fier d’être assise ou de marcher à vos cotés.



La grossièreté



N’allez pas croire qu’en étant grossier vous attirerez son attention. Au contraire, vous risquez de la voir mettre fin au rendez-vous plutôt que prévu. Vous n’êtes pas obligé d’être impoli ou parler durement aux serveurs.



Lorsque vous êtes collant



Cela peut paraître bizarres, mais les femmes fuient les hommes trop collants et sont attirées par ceux qui restent éloignés d’elles. Avec une telle attitude, vous pourriez la voir vous échapper au premier rendez-vous.



Jaures N’GUESSAN