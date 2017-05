Messieurs, 4 raisons de révéler le montant de votre salaire à votre femme

Certains hommes ne trouvent pas nécessaire de dire combien ils perçoivent comme salaire à leur femme. D’autres sont carrément hostiles à cette initiative. Pour eux, c’est pas normale qu’une femme connaisse le salaire de son mari. Les raisons sont multiples. Cependant, il y a tout de même de bonnes raisons de dire son salaire à sa femme.



1- Elle vous oppressera moins quant aux dépenses



De manière naturelle, les femmes sont dépensières. En cachant à votre femme, le montant de votre revenu, ne pensez pas que ça changera la situation, puisqu’elle se dira peut-être que vous avez un bon revenu c’est pourquoi vous le cachez.. Alors elle va commencer à douter de vous.



Gestion revenu



2- Elle fera attention à bien gérer ce que vous lui donnez



Sachant combien vous avez comme salaire et voyant ce que vous lui donnez, elle pourrait mieux s’organiser et bien gérer ce qu’elle reçoit.



3- Elle vous fera confiance et vous viendra en aide quand il faut



Vu que la plupart des hommes aujourd’hui, refusent de dire à leur femme le montant de leur revenu, en lui révélant votre salaire, cela créera un climat de confiance entre vous, et la poussera surtout à vous venir en aide quand le besoin se fera sentir.



4- Elle sera engagée à vous aider à mieux gérer car il y va de son bien-être



Quand il s’agit de leur bien-être, les femmes sont capables de tout. Connaissant votre revenu, elle sera celle qui vous incitera même à faire attention aux dépenses. Elle trouvera même des formules de gestion, pour qu’il y ait toujours de quoi mettre de côté comme épargne.



Astuce



Faites l’expérience une seule fois, à la fin d’un mois, en donnant tout votre salaire à votre femme pour qu’elle gère. Dites-lui que cet argent doit tenir jusqu’à la fin du prochain mois. Elle devra donc s’occuper des charges de la maison, de votre transport pour aller aux travail, du loyer, des factures, et les enfants, etc.



A la fin du mois, si elle y arrive bien sûr, elle vous respectera pour les sacrifices que vous faites pour son bien-être et celui des enfants.