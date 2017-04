Mesdames, voici pourquoi vos hommes s’endorment après avoir fait l’amour

Pourquoi les hommes dorment-ils après le s3xe? C’est une question dont la plupart des femmes ont besoin d’avoir des réponses. Est-il anormal de s’endormir après avoir fait l’amour ou l’homme est-il égoïste lorsqu’il dort après l’acte?



Voici 5 raisons pour lesquelles les hommes dorment après les rapports…



1- Les substances de sommeil sont libérées pendant l’acte



Après le s3xe, les hommes sont programmés pour dormir. Selon les chercheurs le cortex cérébral se mettrait en quelque sorte en veille au moment de l’orgasme pendant que deux autres zones du cerveau (le cortex cingulaire et l’amygdale) enverraient un message au reste du cerveau pour évacuer le désir sexuel et libérer deux substances chimiques, la sérotinine et les opioïdes, qui interviennent dans le processus d’endormissement.



2. Une montée du sang



La montée de sang qui se produit après l’3jaculationde l’homme, épuise les muscles du glycogène produisant de l’énergie. Il est bien connu que les hommes ont une densité musculaire plus élevée que les femmes, ce qui les rend plus susceptibles de dormir après le s3xe.



3. Le cortex cérébrale d’un homme s’arrête après le s3xe



selon une recherche, le cortex cérébral d’un homme qui est la zone «réfléchissante» s’arrête presque immédiatement après le s3xe tandis que le cortex cingulaire et l’amygdale forment le reste du cerveau, pour désactiver le désir s3xuel.



4. L’endroit des rapports s3xuels



L’endroit où a lieu les rapports joue également un rôle important. Lorsque vous le faites dans la chambre où vous êtes naturellement à l’aise, il est si facile pour l’homme de s’endormir après l’acte par rapport à quand vous le faites dans votre voiture ou ailleurs sous la contrainte, ce n’est pas si confortable.



5. L’heure des rapports s3xuels



L’heure est une autre raison pour laquelle les hommes dorment après le s3xe. Lorsque l’acte se produit dans la nuit, surtout lorsque le corps humain est déjà fatigué, l’homme s’endort après, parce que le rapport s’est produit à un moment où les gens dorment naturellement, et le s3xe par nature est très relaxant.