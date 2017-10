Médias Gabonais : Une presse partisane !

Une presse partisane ! C’est ce qui ressort du sondage réalisé les 7 et 8 octobre par les enquêteurs de l’ONG JADE. Ces derniers ont recueilli les données auprès d’un échantillon hétérogène de 100 personnes des deux sexes, dont les âges varient de 18 à plus de 50 ans, reparties en trois classes, (Ndlr : 18-30 ans, 30-50 ans et plus de 50 ans).



Dépouillement



A la suite du questionnaire administré, il ressort que l’opinion publique désire avoir des informations fiables et sans parti pris. C’est pourquoi, elle lance un haro sur le colportage des rumeurs. Dans la même foulée, les Gabonais interrogés invitent les journalistes à donner la parole à tous les acteurs politiques. D’où le rappel à l’ordre émis par ces derniers qui sont d’avis que la presse doit éviter la désinformation de l’information.



Les enquêteurs ont également relevé le fait que le public attend de la presse qu’elle joue un rôle pédagogique dans la société (informer et éduquer) en étendant ses productions aux problèmes économiques, sociaux, à la jeunesse et au développement et pas seulement à la politique comme cela semble être le cas actuellement.



Quid des médias publics ?



Taxés d’être à la solde du pouvoir, les personnes sondées demandent que le gouvernement laisse les médias publics travailler en toute quiétude, faisant ainsi allusion à l’intrusion du politique dans les salles de rédactions. Par ailleurs, le public exige que les journalistes de Gabon télévision descendent également dans les bas quartiers et non se contenter des séminaires et autres activités institutionnelle. Mieux, l’objectivité doit être la seule donne qui vaille pour les médias publics. Des recommandations valables également pour les médias proches de l’opposition. Il, (les medias proche de l’opposition), leur a été demandé de cesser de donner des informations incitant à la violence. Voilà ce qui ressort du récent sondage effectué par la JADE.



Rappelons qu’en début de semaine dernière, la JADE a organisé un séminaire de remise à niveau des journalistes. Trois jours durant, Louis Lemeter, l’expert convié pour la circonstance qui compte à son actif une quarantaine d’années dans la presse française, est revenu sur les genres rédactionnels, l’architecture d’un article de presse et les règles d’éthique et de déontologie, pour ne citer que ces thématiques revisitées.



avec gaboneco