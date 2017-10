Mbappé va devenir «un problème» pour Neymar, prédit Valdano

C’est un secret de Polichinelle. Si Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier, c’est surtout pour sortir de l’ombre de Lionel Messi, omnipotent à Barcelone. Le Brésilien de 25 ans ne voulait plus partager la lumière pour pouvoir atteindre son objectif sur le plan personnel : décrocher le Ballon d’Or, confisqué par l'Argentin et Cristiano Ronaldo depuis neuf ans. La présence du jeune crack Kylian Mbappé à Paris pourrait-elle contrarier ses projets ? Possible si l’on en croit Jorge Valdano.



« Mbappé a remporté le trophée de meilleur jeune et c’est mérité. Cela me donne l’impression qu’il sera un problème pour Neymar. Ce dernier a quitté Barcelone pour fuir Messi et il se retrouve avec Mbappé qui, lui aussi, va marquer son époque», a confié à la radio espagnole Onda Cerol’ancien attaquant et directeur sportif du Real Madrid, aujourd’hui consultant influent de l'autre côté des Pyrénées. Depuis le début de saison, Mbappé a inscrit 4 buts et délivré 4 passes en 9 matches contre 10 buts et 7 passes en 11 matches pour Neymar.



« Je ne peux pas me trouver en compétition avec un coéquipier. Aujourd’hui, Neymar est notre meilleur joueur. C’est donc lui, au PSG, qui a le plus de chance d’en gagner un (NDLR, de Ballon d’Or) assez rapidement. Moi, je suis là pour l’aider et je ferai tout pour qu’il y arrive car il est vraiment tout proche de cette récompense. Et lui nous aidera pour remporter la Ligue des champions», avait déclaré à France Football Mbappé après sa nomination dans la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or 2017.



sport24