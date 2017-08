Massez ce point entre vos sourcils. Regardez ce qu’il arrive à votre santé ! C’est magique !

L’acupression est une thérapie découverte il y a plus de 5 000 ans en Asie et elle est très utilisée dans la médecine chinoise traditionnelle et ayurvédique. Pour des raisons pratiques, cette thérapie a défini 365 points dans le corps humain et chaque point porte un nom et a une fonction particulière. Le massage et la pression de ces points possède beaucoup de bienfaits sur diverses parties du corps. Nous avons décidé aujourd’hui de vous parler du massage du point entre les sourcils.



Quels sont les bienfaits de la pression du point entre les sourcils ?



Selon de nombreux scientifiques et de nombreuses recherches, le massage et la pression appliqués sur certains points et zones du corps peuvent avoir un impact et une influence sur différents organes.



L’endroit où doit être concentré votre massage est le méridien gouvernant. C’est la zone située au centre de votre front et qui descend et traverse le centre de votre visage. Ce point est appelé « le troisième œil » ou GV 24. Il est situé entre les sourcils, légèrement au-dessus du nez, à la jointure du nez et du front. Lorsqu’il est stimulé, ce méridien peut libérer l’énergie déjà créée et qui est bloquée à l’intérieur et ainsi il peut rétablir l’équilibre du corps. Cette énergie libérée est nécessaire pour une bonne circulation sanguine et un bon fonctionnement des organes.



Pour le massage, il est important d’effectuer une légère pression sur cette zone tout en massant vers le haut pendant presque une minute. Ce massage soulage la tension musculaire, améliore la circulation sanguine et stimule et améliore le métabolisme. Il permet également d’améliorer la concentration, de soulager les maux de tête et de renforcer le sens de l’intuition.



Cette technique d’acupression possède aussi des effets rajeunissants. D’après des études, ce massage aide à prévenir les rides, rajeunir la peau et activer le processus de régénération. En outre, il affecte le système lymphatique qui élimine la tension nerveuse et aide à éliminer les toxines en activant l’une des parties du cerveau appelée l’amygdale. Cette technique est aussi très bénéfique contre les vertiges, la sinusite chronique, l’écoulement nasal et les saignements du nez et elle aussi conseillée aux personnes qui souffrent de problèmes psychologiques comme l’anxiété, les attaques de panique, la peur et la dépression.



Voici d’autres points d’acupression qui vous aideront à soulager les maux de tête et le stress :

Le Nei Guan ou le point PC 6: Ce point se trouve tout au long du méridien du cœur qui a un rôle très important dans l’hyperactivité du système nerveux. Pour trouver ce point, il suffit de mesurer la longueur de trois doigts à partir du poignet vers l’avant-bras. Effectuer une pression ferme avec le pouce et tourner doucement le pouce dans un mouvement circulaire pour masser le point d’acupression pendant 2-3 minutes.



Le LI4 : Ce point est situé entre l’index et le pouce. Il permet de rétablir le calme en cas de troubles du sommeil, d’agitation excessive, d’irritabilité, de stress et d’anxiété. Un massage sur ce point est très utile pour soulager les maux de tête, les douleurs périodiques, les douleurs abdominales et les troubles digestifs. Il suffit d’appliquer une pression ferme sur ce point pendant trois minutes tout en respirant profondément.





Le GB20 : Ce point se trouve en dessous de la base du crâne, dans les creux des deux côtés du cou, entre les deux muscles verticaux du cou. Il soulage les douleurs et les maux en libérant naturellement des analgésiques connus sous le nom d’endorphines. Ce massage peut être appliqué pour soulager la raideur, en particulier chez les personnes qui souffrent de douleurs arthritiques, de la fibromyalgie et de la fatigue chronique. Pour le massage, appuyez sur ces deux côtés en utilisant vos pouces et vos doigts et appliquez graduellement la pression. Fermez les yeux et respirez profondément lorsque vous inclinez la tête vers l’arrière lentement pendant deux à trois minutes. Dirigez la pression fermement dans le centre de votre tête.



santeplusmag