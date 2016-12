Martin Edzodzomo Ela : Si tu veux savoir où tu vas ? Sache d'où tu viens.

La fin de la guerre froide avait dévalorisé le continent africain sur le plan stratégique. Oubliées les rivalités russo-américaines de Berbera, à l’entrée de la mer Rouge, face à Aden !



Le critère unique de hiérarchie des Etats et des ensembles s’est réduit, au triomphe du marché, et à la seule instance économique, l’Afrique apparaîtra d’abord comme un espace très marginal, avec moins de 0,7% de la production mondiale. L’Asie va devenir les fabuleux marchés du XXI e siècle !

Le désastre économique et le poids de l’endettement écartent les investisseurs autres que ceux qui exploitent les matières premières. Mais, il faut dire que ce tiers-monde « inutile » et refoulé a fait un retour politique, plus rapide que les grandes puissances ne le souhaitait.



L’effondrement ça el là de l’appareil d’Etat, est un cas exemplaire et prémonitoire de la crise généralisée des structures politiques héritées des indépendances. Les cas d’implosion sont multiples, et il est trop facile d’invoquer des crispations d’origine ethnique, sinon tribale. Partout s’est déployé les contestations politiques. Dans l’ensemble, la démocratie n’y a rien gagné. Dans ces conditions, le vide politique sera rempli par des acteurs extra-nationaux, capables de ménager à faibles prix des alliés locaux, c’est semble-t-il ce que tente de faire la France pour résoudre les implosions dans son pré-carré, comme en ce moment au Gabon, par MOE-UE en sous-traitance. Mais le temps de la (re)colonisation et de l’Etat importé est passé, de sorte que les formules mandataires paraissent délicates.



A défaut d’ordre interne, la France, en ce qui nous concerne, se trouve dans la situation où elle doit gérer un enjeu de sécurité. Voilà une raison, si tous les autres arguments étaient épuisés, de ne pas passer l’Afrique au Sud du Sahara par pertes et profits.



Dans le magazine DYNASTEURS LE MENSUEL DES ECHOS ? Décembre 1989)

Son Rédacteur en chef : Olivier Postel-Vinay, écrit :.

« Les Etats africains fêteront en 1990 le trentième anniversaire de leur indépendance. Ils n’ont pas de quoi se vanter. Nous non plus, d’ailleurs. (…) L’Afrique noire coule à pic. » - À la question : où va l’Afrique ? « Dégringolade », « débandade », « chute libre »…



Après que l’on aura clairement identifiées avec René Dumont les raisons : priorité aux infrastructures coûteuses, industrialisation découragée, cultures vivrières négligées, encouragement à l’adoption des mœurs occidentales ; il faut relever les mauvaises habitudes prises par les apprentis sorciers, ces élites de compromis placés à la tête des Etats : « présidents, ministres, députés et fonctionnaires, version moderne de la cour de Louis XVI », rémunérations aberrantes des heureux élus, népotisme, villas somptuaires, désintérêts pour la « brousse », « corruption, obstacle essentiel au développement ». La corruption : Du chef d’Etat au petit fonctionnaire, ce cancer ronge les structures. – « Au Gabon, toutes les fortunes viennent de l’Etat. Elles sont nées de la corruption, souligne le directeur d’une société française. Chacun roule en Mercedes, en BMW, chacun a son palais, parfois deux. Sans parler de résidences en Europe. (…). « Les dirigeants africains participent en agents compradors au pillage de l’Afrique.



Deux lourds problèmes structurels font douter d’une amélioration possible, sans une Révolution conduisant au CHANGEMENT du système mis en place et soutenu par l’ancienne puissance coloniale :

D’abord, nos Etats africains dans le cadre du système actuel, fonctionnent en réalité comme des monarchies. Le sommet de la pyramide du pouvoir est occupé par un homme seul, qui dirige à discrétion. Il s’entoure d’une cour, et d’un semblant de « conseil » (au sens où existait le « conseil du Roy »). Il donne l’exemple : en règle générale, lui-même puise largement dans les caisses publiques, se fait construire des palais, achète des hôtels particuliers à Paris et des résidences sur le lac Léman. « Confiant » dans l’économie de son pays, il place tout ce qu’il peut à l’étranger.

Et aux différents échelons de la pyramide, la plupart s’ingénient à imiter leur souverain. A chacun ses moyens : à Libreville, les agents de police arrêtent les taxis pour les racketter.



Ensuite, les fonctionnaires et cadres qui aspirent à l’honnêteté sont victimes des pressions de leur milieu. Concrètement : la famille, le village, la tribu(…). D’où, aussi, les armées de fonctionnaires, les entreprises bidons, etc. Résultat : les élites véritables sont marginalisées. Seuls quelques forts tempéraments s’obligent à rester, à composer avec le système, et rongent leur frein en attendant, sait-on jamais, que l’horizon s’éclaircisse. – [C’est ici qu’il faut en toute honnêteté reconnaître que ce qui, en toute évidence ne peut se faire avec les « barons » du système en rivalité au sein de celui-ci pour l’alternance à sa tête]



Résultat, la conséquence de la peur du chaos dans le pré carré gabonais est là, cruelle : en 1999, à la veille du troisième millénaire, après trente deux ans de gestion prédatrice du “protégé de Paris” : “La chute de la Maison Gabon, ou comment un pays de 1 million d’habitants et qui produit 18 millions de tonnes de pétrole ne peut plus payer ses dettes”

Voilà tout au moins la situation telle qu’elle s’est présentée après le coup d’Etat électoral de 1993. En 1999, cette situation est devenue purement et simplement “pourritique” comme disent les Gabonais eux-mêmes car, en 1998, cinq ans après, la mécanique mise en place lors de l’élection présidentielle précédente est perfectionnée, et une fois de plus : “Françafrique, rien ne change” titre le journal Le Monde.



“ Décidément, entre la France et l’Afrique, rien ne change, ou si peu.. Quelques jours après le vingtième sommet Afrique-France qui s’est tenu, en grande pompe à Paris, les 27 et 28 novembre, on découvre que les vieilles habitudes où se mêlent corruption et paternalisme, dédain pour La démocratie gabonaise et mépris des principes proclamés, ont toujours cours. L’affaire gabonaise, où l’on voit des avocats et des magistrats français, engagés à droite, voire à la droite de la droite, répondre aux sollicitations d’un survivant des réseaux de la « Françafrique » légués par le défunt Jacques Focart pour se porter garants de la réélection d’un président inamovible est sidérante. Elle l’est encore plus quand l’on découvre que nombre de ses protagonistes ont leurs entrées à l’Elysée et que s’y ajoute un ténébreux épisode où circule, de Libreville à Paris, une mallette d’argent liquide dont la découverte n’a mystérieusement donné lieu à l’ouverture d’aucune enquête.



Non sans condescendance, on aime souvent plaisanter ces mœurs détestables, comme s’il s’agissait d’un souvenir plaisant des colonies. Cette attitude est sans doute la pire injure que l’on puisse faire aux Africains et à nous-mêmes. Au moment où Paris se flatte de fêter le cinquantième anniversaire d’une Déclaration qui inscrit l’universalité de droits garantissant la dignité et l’intégrité de l’humanité, des Français - et même des magistrats, donc des juges, chargés de faire appliquer la loi commune ! - acceptent sans hésitation de participer à l’organisation de ce qu’il faut bien appeler la caution d’une mise en scène électorale, directement préparée et financée par l’homme qu’ils sont censés « contrôler » : le richissime président gabonais, Omar Bongo. Comment ne pas, dès lors, s’interroger sur la sincérité de cette élection présidentielle ...”Voilà ce que l’on pouvait lire en l’Editorial du 9 décembre 1998 dans le Jeune Afrique.



Il est ainsi incontestable que la France a toujours joué un rôle prépondérant dans l’histoire du Gabon, aussi bien économique que politique. De 1960, année de l’indépendance, jusqu’en 1964, le Gabon avait vécu un début de démocratie : d’authentiques mouvements politiques s’étaient formés, issus des rapports établis avec la puissance coloniale après la grande guerre européenne contre Hitler. Ces partis étaient parvenus à se faire entendre lors des campagnes électorales foncièrement libres. Ils obtenaient des élus qui représentaient leur mouvement dans les Assemblées législatives de l’époque. Les Gabonais qui ont connu cette période se souviennent du parti de l’Unité Nationale Gabonaise (PUNGA) avec son leader charismatique, René Sousatte, le Bloc Démocratique Gabonais (BDG) de Léon Mba et de Goundjout, enfin de l’Union Sociale et Démocratique Gabonaise (UDSG) de Jean-Hilaire Aubame.

Certes, la fraude électorale, sous l’égide de l’administration coloniale française encore très présente, orientait les scrutins de telle sorte que l’homme qui accédera au pouvoir lors de l’indépendance octroyée en 1960 devra être d’abord l’élu de Paris, ce sera Léon Mba.



• La corruption.

En droit, selon le Petit Larousse, la corruption est le « crime du fonctionnaire ou de l’employé qui trafique de son autorité, ou de ceux qui cherchent à la corrompre »

Si la peur se profile derrière les efforts d'autodéfense visant à préserver ce que l'homme gabonais possède, on peut observer, de plus en plus souvent, que l'égoïsme et l'arrivisme deviennent le moteur principal des visées agressives que l'individu déploie pour obtenir ce qu'il n'avait pas jusque-là.

Il semble que depuis l'institution du multipartisme, le système social dans notre pays ait rarement donné aussi ouvertement l'occasion de se faire valoir à des gens prêts à accomplir n'importe quoi, n'importe quand, pourvu que cela leur soit profitable ; à des gens sans principe et sans colonne vertébrale, prêts à tout par goût du pouvoir et du lucre.



Ce n'est pas un hasard que, dans de telles conditions, de nombreuses fonctions publiques et politiques soient occupées aujourd'hui, précisément, par toutes sortes d'arrivistes, d'opportunistes, de charlatans et de personnages douteux. Ou bien tout simplement, par des « collabos » notoires, c'est-à-dire par des gens qui ont l'art, dans n'importe quelle situation, de se convaincre eux-mêmes qu'avec leur sale besogne ils peuvent prétendument sauver quelque chose ou du moins éviter le pire, cela dans le but de rester en place. Ce n'est pas par hasard non plus que, dans de telles circonstances, la corruption des personnalités publiques les plus diverses a atteint, précisément aujourd'hui, le niveau le plus élevé qu’une société puisse connaître. Voilà des gens qui acceptent, ouvertement et pour n'importe quoi, de toucher des pots-de-vin et qui, dans leurs décisions, font prévaloir sans scrupules des points de vue dictés par les intérêts matériels et personnels les plus divers.



Ceux qui croient sincèrement ce que dit la propagande officielle et qui soutiennent le Pouvoir de façon désintéressée sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Par contre, il y a de plus en plus d'hypocrites ; à vrai dire, et dans une certaine mesure, chaque Gabonais est obligé d'être hypocrite. Cette situation peu réjouissante a bien entendu ses causes logiques. Rarement, au cours de ces dernières années, le régime s'est si peu intéressé aux véritables idées des citoyens apparemment loyaux et à la sincérité de leurs paroles. Personne au pouvoir, et dans les partis qui le soutiennent, ne se préoccupe de savoir si les gens agissent sincèrement ou seulement par intérêt. On suppose même ordinairement que cette seconde hypothèse est la bonne sans y voir quelque chose d'immoral. Les avantages personnels escomptés servent au contraire de justification à leur action.



Si d'aventure il se trouvait un original pour agir sincèrement et confirmer son attitude en refusant, a priori, toutes les « récompenses » qui lui reviennent, il est tout de suite suspecté par le régime et écarté de la fonction qu'il occupait, car il est devenu peu fiable et constitue une menace pour le système qui soutient le régime.



« Vous m'avez profané devant mon peuple pour des poignées d'orge et pour des morceaux de pain ; vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir et vous faites vivre ceux qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple crédule. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu : J'en veux à vos bandelettes dans lesquelles vous capturez des vies ; je les déchirerai de dessus vos bras et je laisserai partir les vies que vous avez capturées. Je déchirerai vos voiles, j'arracherai mon peuple à vos mains et il ne sera plus une proie dans vos mains ; alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Parce qu'on trouble le cœur du juste avec les mensonges. » Voilà ce qui est annoncé concernant la corruption.



• Les dictatures

La confiscation du pouvoir par de petits groupes, recrutés sur une base ethnique, et l’absence de libertés individuelles, tant sur le plan économique que politique, on freiné considérablement le développement.



• Le fétichisme.

La vie politique dans notre pays le Gabon a une face cachée mais prépondérante à certains égards : la sorcellerie, où s’est greffé la Franc-maçonnerie. Chefs d’Etat et hommes politiques s’entourent de marabout et de féticheurs supposés les « blinder » contre leurs ennemis ou neutraliser à leur avantage ces derniers, ou encore favoriser leur ascension. D’où la prolifération des crimes de sang sur d’innocentes personnes, impunis, qui perdurent sous le nom de « crimes rituels ».



Dans sa publication du 8 au 21 avril 2012, l’hebdomadaire Jeune Afrique écrit : « Les frères ont infiltré les palais présidentiels africains, mais aussi les partis d’opposition, et exercent une influence certaine sur les dirigeants » ; c’est tout simplement une réalité connu de tout le monde. Et comme toujours, notre pays le Gabon est signalé en tête de la prétendue information ! Ainsi, Pascal AIRAULT, envoyé spécial à Libreville d’écrire : « … au Palais des conférences de la Cité de la démocratie, à Libreville. Deux jours durant ils ont planché sur un thème, aux allures de mantra (selon Le Larousse : mot sanskrit instrument de pensée ; dans l’hindouisme et le bouddhisme, syllabe ou phrase sacrée dotée d’un pouvoir magique ; ndlr)) : « Si nous persévérons sur le chemin de la vertu, la vie deviendra calme et paisible ». Un exercice purificatoire ? Peut-être.



Les franc-maçons sont accusés d’avoir perdu les valeurs de justice, de liberté et de tolérance qu’ils étaient censés défendre. … Chez nous, ils sont arrivistes et carriéristes. Ils viennent aux tenues blanches dans l’espoir de rencontrer un ministre ou de faire carrière. » Il poursuit pour dire : MAFIA. L’imaginaire populaire va plus loin encore, faisant de la franc-maçonnerie une société mystérieuse et redoutable, où les rites ont des parfums de messe noire et que les profanes qualifient de « mafia » ou même de « synagogue de Satan ». (…) Notre image est détruite. On va jusqu’à nous accuser de crimes liés aux rituels et des trafics d’organes humains. »



En effet, les élites compradores gabonaises considèrent que la franc-maçonnerie permet d’obtenir une promotion ou d’accélérer une carrière. Pour eux, la politique est comme le définissaient les auteurs de la Constitutions du Nigeria en 1976 ; « la possibilité d’acquérir la richesse et le prestige, d’être capable d’en distribuer les bénéfices sous la forme d’emplois, de contrats, de bourses, de dons d’argent, etc., à ses parents et à ses alliés politiques ».



La France a tout intérêt à favoriser un changement rapide et pacifique face au soulèvement qui ne saurait être indéfiniment contenu dans ses limites présentes si le système Bongo et ses agents continuent à s’agripper au pouvoir, par une alternance ou non au sommet de l’Etat, moyennant quelque ravalement de façade pour préserver l’édifice. Car le Peuple est conscient que tous les savants calculs que tente la France avec les héritiers d’Omar Bongo, ont pour but de chercher à préserver sinon la totalité, tout au moins une part, la plus importante possible, du pouvoir que la rue, le peuple ne lui accorde plus.



Gabonais, nous devons comprendre que les démocraties libérales avec lesquelles nous engageons une solution de collaboration dans le processus de notre développement ne se suffisent pas à elles-mêmes, et n’ont pas la réponse à toutes les demandes de la nature humaine. Le développement exceptionnel atteint par la civilisation moderne d'essence occidentale s'est renforcée sur des doctrines humanistes et des philosophies dites de Lumières, dans lesquelles se sont incrustées des erreurs idéologiques et des tares qui ont conduit, deux fois en un siècle, cette grande civilisation au bord d'un effondrement Les partisans du mouvement français des Lumières, promettaient à l'humanité la solution de tous les maux ! Cependant, en 1789 la plupart des révolutionnaires sont partisans de l'esclavage. Ainsi, en 1793, Brissot, chef girondin et fondateur de la Société des Amis des Noirs, est condamné à la guillotine.



A la veille de son exécution, il écrit son grand regret : " La révolution n'a pas aboli l'esclavage". Barnave, député membre du club des jacobins, justifiait la traite. Anatole France déclarait le 30 janvier 1906, dans un meeting de protestation contre la barbarie coloniale: " Les Blancs ne communiquent avec les Noirs ou les Jaunes que pour les asservir ou les massacrer. Les peuples que nous appelons barbares ne nous connaissent encore que par les crimes. Non certes, nous ne croyons pas qu'il se commette dans cette malheureuse terre d'Afrique plus de cruauté sous notre pavillon que sous les drapeaux des royaumes et des empires. Mais il nous importe, à nous Français, de dénoncer avant tout les crimes commis en notre nom, Européens, chrétiens, allons-nous armer sans cesse contre nous en Afrique, en Asie, d'inextinguibles colères et des haines insatiables et nous préparer pour un avenir lointain sans doute, mais assurés des millions d'ennemis ?" Aujourd'hui, en France, berceau des droits de l'homme, malgré la pérennisation de crimes semblables, la voix d'un Anatole France s'est totalement tue. Elle est de toute façon devenue inaudible, à gauche comme à droite, au nom de l'intérêt national bien compris.



C'est ainsi que Jacques Chirac, actuel président de la République française, et néanmoins ami intimiste de tyran Bongo, a pu déclarer au sujet de celui-ci : "Je ne porte pas de jugement sur les moyens qu'il (Bongo) utilise pour rester au pouvoir. Mais s'il tombait, je ne suis pas sûr que l'occident gagnerait au change... D'ailleurs je dois reconnaître que le multipartisme ne me paraît pas forcément souhaitable dans les pays en développement."



L'une des causes de nos échecs depuis les indépendances provient d'une certaine incapacité, ou plutôt, d’une absence de volonté politique pour prendre en main notre propre destin. Les Gabonais eux-mêmes doivent avoir l'initiative dans les solutions de leurs problèmes. C'est le temps des bilans des trois décennies de difficultés, d'erreurs, de tâtonnements et de contre-performance depuis l'indépendance. Nous devons avoir la volonté et le courage d'en faire une analyse critique, de faire notre examen de conscience, de reconnaître nos insuffisances et nos faiblesses. Puis, nous tirerons avec humilité, toutes les leçons en vue d'un nouveau départ, nous pourrons mettre fin au déclin actuel de notre société. Quand les Gabonais eux-mêmes auront défini ce que doit être le développement qu'ils souhaitent, il leur appartiendra d'évaluer et de définir les moyens qu'ils ont d'y parvenir, en n'intégrant qu'ensuite l'apport extérieur à leur stratégie, comme un appui, et non comme le moteur essentiel. Peut être faut-il convenir enfin qu'aucune puissance extérieure ne viendra offrir le développement au Gabon. Il est prouvé au contraire que la prospérité de ces puissances passe en grande partie par l'appauvrissement de notre continent.



Des « Missions de sous-traitance »et de l’expertise des « maîtres à penser » occidentaux !

Publié par Roxane Bouenguidi dans POLITIQUE, mercredi 14 décembre 2016 « Rapport de la MOE-UE » : Sous les «anomalies», la France…



La Mission d’observation électorale de l’Union européenne a rendu son verdict. Elle met en lumière des manquements vieux de 26 ans et connus de tous les partenaires du Gabon, notamment l’ancienne puissance coloniale, soutien inconditionnel du régime en place. Rétroviseur et anticipation.



« Libertés fondamentales et standards démocratiques ? Nonobstant le rôle joué par Pierre Mamboundou, André Mba Obame les invoqua aussi en 2009. En vain. A travers le quatuor Bourgi-Joyandet-Fillon-Sarkozy, la France avait fait son choix : perpétuer une dynastie familiale sans égard pour le vote populaire. Faute d’avoir envoyé ses propres observateurs, l’Union européenne ne fit guère entendre sa voix. Pouvait-il seulement en être autrement ? L’Elysée avait, d’ailleurs, reconnu les résultats avant même la fin du contentieux : sans attendre la décision finale de la Cour constitutionnelle, le président français s’empressa de féliciter le vainqueur désigné. Merci Nicolas Sarkozy…



Traumatisés, dégoûtés par les hold-up électoraux à répétition, les électeurs gabonais voient dans le rapport de la MOE-UE une rupture, le signe d’un changement voire une «porte (ouverte) sur le monde libre», selon la formule de Jean de Dieu Moukagni-Iwangou. Au final, ce rapport peut être une chance, non pas pour Jean Ping et l’opposition, mais pour le peuple gabonais et les démocrates du monde entier. Il offre une seconde chance aux partenaires du Gabon, notamment la France. Dans un rapport intitulé «L’Afrique est notre avenir», Jean-Marie Bockel et Jeanny Lorgeoux dénoncent le «manque de stratégie à long-terme» de leur pays. Ils formulent des propositions pour y remédier et tenter de contrer l’influence grandissante de la Chine et des Etats-Unis sur le continent. Ils mettent, entre autres, l’accent sur la nécessité de tenir un «autre discours sur l’Afrique». Un autre discours ? Surtout des actes conformes aux libertés fondamentales et standards démocratiques universellement reconnus, n’est-ce pas Robert Bourgi ? »

Des experts occidentaux et la déstabilisation des Etas africains !



« Pendant de longues décennies, le versant incestueux de la relation franco-africaine a eu l’odeur des mallettes en cuir et la couleur des billets qu’elles contenaient. C’était direct, discret, mais à la merci du bavardage intempestif d’intermédiaires frustrés, qu’ils fussent avocats ou simples chauffeurs. Puis est venu le temps des rétro commissions et des factures fictives, les secondes servant à blanchir les premières : tel homme politique corse admirateur de Napoléon (comme tout le monde en Corse) et son réseau de fieffés margoulins nichés dans les casinos du continent en abusèrent tant et si bien qu’il fallut passer à autre chose. Au tournant du siècle, le flux d’argent venu Sud prit donc la direction des paradis fiscaux, via une raffinerie complexe de société offshore. On était loin des porteurs de valises de papa qui suaient à grosses gouttes quand il leur fallait passer devant les douaniers, et le système fonctionna à merveille pour le plus grand profit de quelques candidats à l’Élysée avant que Tracfin, une demi-douzaine de juges et des conventions internationales de plus en plus sévères ne viennent jouer les trouble-fête.



L’Afrique reste une inépuisable bonne fille pour les politiciens français. En témoigne la mode des conférences rémunérées dans lesquelles se recyclent nombre d’anciens ministres de droite ou de gauche, et qui ont pour cadre Libreville, Brazzaville, Abidjan, Yaoundé, Dakar, Rabat . Pour 5.000 à 30.000 euros la prestation, billet d’avion et frais d’hôtel en sus, il est loisir de s’offrir Rocard ou Villepin, Raffarin ou Védrine, Copé ou Kouchner, Attali ou Fillon, Allègre ou Madelin. Certes, rien de scandaleux à cela puisqu’imagine que toutes ces rémunérations bien modestes au demeurant si on les compare aux factures présentées par un Clinton, un Blair, un Sarkozy ou même un Koffi Annan – sont scrupuleusement déclarées au fisc, mais un simple doute sur le rapport qualité prix. La production de nos « experts », quand elle est délivrée dans les forums africains, est souvent affligeante d’improvisation et de généralités sauf quand il s’agit de rendre un hommage appuyé à l’hôte de la soirée.



Gênante, donc, cette intrusion par la petite porte d’un néo-colonialisme intellectuel tarifé, surtout quand on sait que les cadres africains de valeurs ne manquent pas, capables de disserter avec infiniment plus de sérieux sur des sujets que eux connaissent bien. Moins gênante cependant que le dernier avatar pour ex-politiciens en quête d’eldorado nauséeux. À Bangui, capitale fantôme d’un État failli, se sont succédé ces dernières semaines Claude Guéant et Jean-Christophe Mitterrand. En attendant, dit-on, Dominique Strauss-Kahn.



« Il n’y a rien de plus propice à la signature des contrats qu’un gouvernement de transition dans un pays à la dérive », confiait, cynique, un homme d’affaires européen très investi dans la région, « le tout est d’avoir de bons avocats qui vous ficellent le paquet afin de vous protéger des retours de bâton ». Fermez le ban. »



On peut dire à juste titre que, pour le système « Françafrique », la forme change, mais le fond reste le même, avec en plus des comportements honteux et sans aucune morale et dénués de tout honneur ; comme cette tournée en République Centrafricaine d’un Jean-Christophe Mitterrand. Selon La Lettre du Continent n°664, le 13 juillet 2013, Jean Christophe soigne ses réseaux à Bangui. Le fils de l’ex-président François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, a mis la situation la situation centrafricaine à profit pour y organiser une mission business. Même au bord de la faillite, la république centrafricaine continue d’attirer les émissaires en tout genre, venus soumettre “leurs offres de services” à Michel Djotodja.



Un État n’a pas d’amis mais seulement des intérêts !



La France n'est pas notre vrai ami (encore moins l’UE); les États Unis ne sont pas notre vrai ami; la Chine n'est pas notre vrai ami; la Russie n'est pas notre vrai ; l’Arabie Saoudite, l’Iran et tous les autres pays musulmans ne sont pas nos vrais amis. Mais ces pays sont des « Grands ».



Or, dans la Bible, selon le livre des Proverbes de Salomon, il est écrit : - Chapitre 23 : Si tu es à table avec un grand, Fais attention à ce qui est devant toi; Mets un couteau à ta gorge, Si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises: C'est un aliment trompeur. Ainsi outre nous avons à combattre les dictateurs qui nous oppressent, nous devons être prudents dans les rapports avec ces « grands » que sont la France, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, et toutes ces puissances étrangères et ces étrangers qui ne s’intéressent qu’à nos richesses naturelles.