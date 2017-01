Martin Edzodzomo Ela : Le politique et religieux

.

Bible et actualité



- Exode 28, 1-4)*

Après la construction du tabernacle, Dieu dit à Moïse :



Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce: Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.

Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure.

Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence; et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce.



Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce.

-Fais approcher de toi Aaron ton frère- Relations fraternelles !



Moïse et Aaron sont des frères. Cette complémentarité qui va s’établir entre Moïse et Aaron pour accomplir la mission de libérer de l’esclavage leur peuple, est d’autant plus remarquable que, ailleurs dans la Bible, les frères n’ont pas toujours eu des relations très … fraternelles. Elles se présentent plus souvent dans l’ordre de la jalousie que du partage. Quand Dieu annonce à Moïse que, Aaron parlera pour lui, le texte met dans sa bouche : « Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur » (Exode 4,14). Aaron est frère, car il se réjouit de la vocation de son frère au lieu de la jalousie.

Une fois le lieu religieux institué, les enfants d’Aaron vont constituer la caste de prêtre pour assurer le service des offrandes et des sacrifices.



Aaron, et la fonction du « Prêtre » institué par Dieu



Pour évoquer les qualités d’un prêtre, nous pouvons relire ce que dit le livre d’Exode d’Aaron :

- La première fois qu’il est cité, c’est pour être le porte-parole de Moïse qui avait un défaut d’élocution. Il a été aux côtés de son frère puiné lorsque ce dernier s’est présenté devant Pharaon.

- Lors de la marche dans le désert, Aaron apparaît peu. Il est parfois cité aux côtés de Moïse, mais sans rôle important. Dans le récit de la bataille contre Amalec, lorsque Josué combat dans la pleine, Moïse prie sur la colline, porté par Aaron et Hour. Comme devant Pharaon, Aaron apparaît comme un second.



C’est Moïse qui a été appelé à conduire son peuple vers la liberté, mais c’est Aaron se tient à ses côtés et parle pour lui, devant le Pharaon, afin de transmettre les demandes pour la libération du peuple, selon la volonté de Dieu. .

Aujourd’hui, Aaron, le « père » des prêtres, n’est pas un personnage biblique très connu parce qu’il n’a pas à être un grand homme, il a toujours privilégié l’humble présence au milieu de son peuple. La tradition raconte qu’il poursuivait la paix et passait sont temps à réconcilier les hommes et les femmes.



C’est pourquoi, à sa mort, la Bible dit que « toute la communauté vit qu’Aaron avait expiré et toute la maison d’Israël pleura Aaron pendant trente jours » (Nb 20,29).

Il faut se dire que ces interprétations présentent le « religieux » dans le registre de l’accommodement. Si nous avions une foi pure et parfaite, nous n’aurions pas besoin de « religieux » : il nous suffirait de nous tenir devant Dieu pour vivre l’Evangile. Comme notre foi est infirme, nous avons parfois besoin des béquilles du « religieux » pour l’étayer. Souvent, aujourd’hui encore, les prêtres et les pasteurs sont dans l’accommodement pour prendre les gens là où ils sont et pour les accompagner pendant un bout de chemin.



Comme toutes les institutions humaines, le « religieux » peut se pervertir. Dans l’histoire, les prêtres se sont égarés lorsqu’ils n’ont plus considéré leur sacerdoce comme un service, mais comme un privilège. Dans l’Évangile, ce sont des prêtres qui ont crucifié Jésus parce qu’il remettait en question leur façon d’être des descendant d’Aaron.



LE POLITIQUE ET LE RELIGIEUX.



Si nous voyons, derrière Moïse, une image du « politique » et, derrière Aaron, une symbolisation du « religieux », la relation entre les deux frères peut être appréhendée à travers le prisme du rapport entre ces deux instances.

La première remarque est que la fonction religieuse et la fonction politique ne sont pas assumées par la même personne. Il ne faut pas parler ici d’une ébauche de laïcité, ce qui serait anachronique. Mais, nous devons y voir une indication de la séparation de deux autorités distinctes qui ont besoin l’une de l’autre.



Le risque que court le politique laissé à lui-même est le danger de n’être préoccupé que par la seule préservation de son pouvoir, ce qui entraîne, pour les régimes autoritaires le risque de la tyrannie, et pour les régimes démocratiques celui de la démagogie.



Aujourd’hui, il faut dire que le politique est englué dans la gestion du quotidien [des désirs de la chaire : - dont le Gabonais a fait la priorité de sa vie : Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. ]



LA PAROLE POLITIQUE DE L’ÉGLISE EST LÉGITIME.



Actuellement en France, l’Église catholique, par ses représentants du comité permanent de l’épiscopat, renoue avec une parole politique qu’elle prend soin de distinguer de la politique politicienne à laquelle nous sommes trop habitués avec les gesticulations médiatiques.

Tous nos responsables, du moins la plupart ont discrédité la véritable politique qui consiste à construire une communauté, dans la paix et la liberté, soucieuse du bien commun tout en ayant la préoccupation des plus fragiles et des plus vulnérables.



Comme l’épiscopat français dans leur document, , qui loin de se positionner en aplomb, est avant tout un appel à restaurer un véritable dialogue entre les différentes composantes de la société ; nous évoquerons en ce qui nous concerne, entre autre, les blocages, et les impasses ; mais aussi les raisons d’espérer.

1. La société gabonaise vit actuellement sous une tension, tension entre une soif de communication, et en même temps vite rattrapée par l’affrontement, alimenté par les invectives et la surenchère de nos représentants politiques, trop complaisamment relayées par des médias à la solde.



2. Par ailleurs, dans la défiance qui malheureusement s’installe systématiquement, on assiste à une gestion politique qui met à mal le contrat social fondateur de la communauté nationale gabonaise. C’est ce contrat social qu’il faut reconstruire et, pour ce faire, il faut lutter prioritairement et fermement contre les inégalités criantes et indécentes qui se déploient sous nos yeux ; inégalités qui débouchent sur un chômage massif dont les conséquences – exclusion, stigmatisation -, au-delà des incivilités, engendrent des violences de plus en plus difficiles à contenir.

Pour sortir de ces pièges, il faut redonner sa place à la parole ; celle qui abolit les écrans, qui dénonce les images mystificatrices, qui se passe des grand-messes dans lesquelles se complaisent nos dirigeants pour obtenir le sentiment de toute-puissance devant les foules hystériques.



Sans entrer ici dans le débat très technique à propos du fonctionnement actuel de nos institutions politiques, qui laisse peu de place à l’expression des structures de la société civile, nous disons avec insistance que l’Église chrétienne, en tant qu’elle est un de ces groupements, doit pouvoir faire entendre clairement sa voix sans craindre d’être accusée de cléricalisme. Mais pour qu’elle soit entendue, il faut d’abord qu’elle soit audible. Ce qui implique une réflexion nouvelle sur la place de l’Église chrétienne dans la société africaine post-coloniale d’aujourd’hui, et ses capacités de se faire entendre pour participer activement aux prises de décisions politiques, en particulier quand celles-ci comportent des enjeux éthiques : par exemple, face à l’argent et à la corruption. Au centre de l’économie mondiale qui nous subjugue, “argent” et non la personne, c’est cela le premier terrorisme, c’est le terrorisme de bas contre l’humanité.



C’est pourquoi le chrétien doit entendre le Seigneur Jésus-Christ qui nous commande, d’entrer dans le projet de rupture. Il nous déclare d’une façon ferme :



« Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » (Mt 6,24)



Mammon (l’argent déifié) devient un drôle de truc, la cause de tous les maux. L'argent pour lequel, pour en avoir, les hommes tuent, meurent, volent et se prostituent. Un fric comme on dit, qui salit et qui contamine. L'argent a effectivement, de cent façons, corrompu la société humaine. Il serait salutaire que la société gabonaise moderne se bâtisse sur la base d'une éthique qui fasse tout pour empêcher Mammon d'établir sa loi dans la relation humaine. "Je suis stupéfaite par la totale impunité dont bénéficient ceux qui adorent le Veau d'or.



Tout à coup, on devient bon pourvu qu'on rapporte de l'argent". Nous devons bâtir une société humaine dans laquelle, il devient insignifiant d'être opulent en argent aux regards d'autres valeurs, d'autres critères de réussite à développer, d'autres projets de vie. L’argent transformé en Mammon est la puissance de ce monde qui forme un tout avec la « politique » dans notre pays, sous sa forme de domination. Ainsi, selon la Bible cette « puissance spirituelle » majeure qu’est la « politique agit sous ce deux formes, deux forces ses instruments privilégiés : celle du diable, diabolos, qui est étymologiquement celui qui divise, qui désunit, qui est aussi Satan, qui signifie l’accusateur ; et aussi et surtout la toute puissance du « Mammon », l’argent. « L’argent a plus tué d’âmes que le fer n’a tué de corps. »



C’est aux Églises de rappeler sans cesse aux politiques des vérités premières comme la vocation profonde de chaque personne humaine, le scandale de la faim, le refus de s’habituer aux injustices et à l’oppression et surtout la domination de l’argent. Dans l'asphère politique gabonaise, l'argent est devenu la valeur principale contre toute éthique. C'est ainsi que s'est développé l'idée selon laquelle ceux qui comptent sont ceux qui ont des moyens financiers. Or ceux-là sont malheureusement tous des enrichis des deniers publics au détriment du peuple rendu appauvri à l’extrême.



Nous savons que, dans l’histoire, les religions ont donné le meilleur… et le pire. Le meilleur quand elles ont nourri la spiritualité, le don de soi, l’accueil de l’autre et qu’elles ont aidé des hommes et des femmes à vivre. Le pire lorsqu’elles se sont dévoyées dans le fanatisme. Le religieux a besoin du politique pour le prévenir de ses dérives.

C’est pourquoi, à partir de l’Exode qui représente la naissance d’Israël en tant que peuple, la Bible opère une distinction entre la fonction politique de Moïse et celle religieuse d’Aaron.



L’existence politique de l’Église, de son message et de son témoignage.



Le geste liturgique n’est pas un simple accomplissement d’un rite sacré, ésotérique ou magique dans une enceinte privée, celle d’une église. Il est un geste politique. Dans l’Évangile de Mathieu au chapitre 6, versets 9 et 10, Jésus Christ donne aux chrétiens l’indication. Voici donc comment vous devez prier:

- Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;

Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

“Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel”.



Voilà la demande permanente que Jésus lui-même nous ordonne d’adresser au Père. Il appelle à ce que des signes concrets du royaume de justice et de vérité trouvent leur espace de déploiement sur la terre, c’est-à-dire : « ici et maintenant ». La liturgie chrétienne, (cet ensemble des règles et des cérémonies formant le culte public de la religion chrétienne Synonyme: rite), devrait faire ce qu’elle dit, et dire ce qu’elle fait : elle est cette respiration qui vient ailleurs et desserre les désespérances d’un monde sans justice et sans vérité.



La vocation de l’Église lorsque, elle célèbre la présence du Seigneur Sauveur, ne lui laisse pas d’autre issue que de manifester cette présence comme une réalité actuelle et opérante, ce qu’elle dit ainsi, elle devrait le faire et elle doit l’être. L’Église assume alors ce lieu alternatif aux pouvoirs du monde, où par exemple la frontière n’a pas de sens, où l’identité n’est pas liée à la détention d’un papier délivré par une administration d’État, où la possession de bien matériel n’est pas un critère de dignité.



La célébration liturgique chrétienne fonde une éthique sociale, une pratique politique qui oblige à une parole et à des gestes publics. De plus, l’Église corps organisé dans le monde, est le rappel que l’État dans sa conception actuelle, ne peut être qu’une forme provisoire du gouvernement des hommes. Demain, d’autres formes de gouvernement des hommes peuvent être sources d’espoir et de renouvellement et l’Église chrétienne peut en être le ferment. Un ferment désintéressé et prompt à s’écarter lorsque ce service n’est plus l’urgence.

Prophètes bibliques et instances de contrôle.



« La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. » (1,11-12) Mais si Dieu veille, le prophète (le religieux) aussi est appelé ) veiller. Veiller sur le peuple, exhorter à la fidélité, alerter sur les périls de la violence, présenter les dangers qui menacent, conseiller et interpeller le « roi». C’est ce que firent les prophètes à l’instar de l’intervention de Nathan auprès du roi David. Religieux, les Prophètes bibliques ont également assuré, auprès des puissants de leur temps, un rôle de vigilance au quotidien (Samuel, Élie, Élisée, et Nathan).



De nombreux textes du Nouveau Testament rappellent que la vigilance caractérise la vie des croyants. Elle garde leurs yeux ouverts sur le monde afin de résister aux forces du mal qui y sont à l’œuvre, « Je le dis à tous ; veillez », déclare Jésus ((Mt 26,40)



L’histoire de l’L’histoire de l’Église, jalonnée d’aveuglement et de démission, montrera que cette vigilance n’est pas facile. Elle ne peut relever des seules capacités humaines. C’est pourquoi, dans les évangiles, l’appel à veiller est souvent associé à la prière qui permet à l’homme de trouver en Dieu la source de sa vigilance : « Veillez et priez » (Mc 14,38)

Priez l’Éternel Dieu qui veille au cœur des nuits de l’histoire, comme l’amandier qui fleurit au cœur de l’hiver.

Pour un “Monde” nouveau.



L’ouverture par l’Église chrétienne dans sa vocation universelle à des créations, à des imaginations renouvelées parce que « alimentées » par une transcendance, est une nécessité pour que l’avenir ne soit pas la répétition du passé. Dans notre pays, le Gabon, l’Église peut poser les signes d’un autre avenir que les « politiciens » de tous bords peinent à imaginer. Le 21ème siècle est déclaré spirituel.



Mais, si nous voulons au Gabon que le monde nouveau qui se lève soit libérateur et émancipé, si nous voulons qu’il ne tombe pas aux mains des religions et des religiosités de toutes natures contraires au message du Christ :

Il est urgent que les chrétiens gabonais, ensemble avec tous ceux qui recherchent le vrai Dieu, de la juste loi et de la réelle fraternité, résistent aux idolâtries mensongères toujours à l’affût, et œuvrent pour que ce que Jésus de Nazareth a inauguré : un Royaume de paix, trace son sillon au cœur de notre monde et de nos vies.



Il faut qu’au nom de l’Éternel notre Dieu qui nous est révélé en Jésus Christ, et par l’Esprit Saint, se lèvent dans notre pays, que les religieux qui conduisent le peuple gabonais et défrichent comme les prophètes ces religieux du temps jadis, des espaces de vies nouveaux, signes vivantes d’une alternative véritable au monde actuel sous la domination de Mammon, exaltant les « désirs de la chair. ».



Ainsi sans prétention, sans exclusive, sans volonté de puissance, la parole chrétienne sera dans notre pays aussi la bonne nouvelle d’une citoyenneté, d’une civilité, d’une civilisation rénovée et affranchies.

Permettez-moi de conclure mes réflexions par l’État et sur son avenir par l’observation selon laquelle : -

« L’État est l’œuvre de l’homme, et l’homme est l’œuvre de Dieu »



C’est pourquoi : Il ya une tâche politique de l’Église chrétienne porteuse du message de Dieu, dans notre pays. « Chrétien, tu rendras compte du monde entier »(Saint-Jean Chrysostome)

Ainsi : « Il ya une tâche politique de l’Église porteuse du message de Dieu ».

Chrétien !



« Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies ! Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d’un temple dont toutes les portes sont fermées ? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n’est pas devant toi. Il est là où le laboureur laboure le sol ; et au bord du sentier où peine le casseur de pierres. Il est avec eux dans le soleil et dans l’averse ; son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux ; pareil à Lui, descends aussi dans la poussière ! Délivrance ? Où prétends-tu trouver délivrance ? Notre Maître ne s’est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création ; il s’est attaché avec nous pour toujours. Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens ! Tes vêtements se déchirent et se souillent, qu’importe ? Va le joindre et tiens-toi près de lui dans le labeur et la sueur de ton front.» (R. Tagore.)