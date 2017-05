Marion Maréchal aurait décidé de ne plus porter le nom Le Pen. Voici les raisons !

La semaine dernière, Marion Maréchal-Le Pen a annoncé son départ du Front National. Pour débuter sa nouvelle vie dans le privé, elle serait prête à abandonner son deuxième patronyme, Le Pen.



Après avoir annoncé, il y a une semaine, son retrait du Front National, Marion Maréchal-Le Pen compte débuter une nouvelle vie. Elle a préféré se concentrer sur sa famille et se lancer dans une nouvelle carrière dans le privé. Certaines rumeurs avaient laissé entendre que la jeune femme de 27 ans irait collaborer avec son père dans ses activités en Afrique. Il n’en est rien.



Après 5 années au sein de la vie politique, Marion souhaite tourner le dos à son mandat de députée du Vaucluse. La nièce de Marine Le Pen, songerait à abandonner le patronyme de sa mère Yann Le Pen, rapporte Paris Match dans son nouveau numéro.



Elle se présentera donc sous le nom de Marion Maréchal, lorsqu’elle débutera ses prochaines activités. Pour son père, c’est une idée judicieuse « L’avantage de commencer jeune, c’est qu’on a du temps devant soi. On peut choisir de desserrer l’étau ».



Pour le moment, Marion compte bien profiter de sa fille de 2 ans et demi. Dans une lettre publiée dans le quotidien Vaucluse-matin, elle confie : « J’ai beaucoup manqué à ma petite fille dans ses premières années si précieuses. Elle m’a aussi terriblement manquée. Il est essentiel que je puisse lui consacrer plus de temps ».