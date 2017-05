Marion Maréchal-Le Pen, fraîchement divorcée, arrête la politique pour s’occuper de sa fille de 3 ans

Elle aurait pu être l’avenir du parti après la défaite de sa tante Marine Le Pen aux élections, elle a décidé autrement. Marion Maréchal-Le Pen, présidente FN de la région PACA et plus jeune députée de l’histoire de la Ve République, a annoncé son choix d’arrêter sa carrière politique pour se recentrer sur son rôle de maman dans une lettre envoyée au Dauphiné Libéré. Elle y explique : « J’ai beaucoup manqué à ma petite fille dans ses premières années si précieuses. Elle m’a aussi terriblement manquée. Il est essentiel que je puisse lui consacrer plus de temps ».



Une décision qui s’impose donc à la jeune femme de 27 ans, qui a divorcé l’an dernier du père de sa fille de 3 ans, Mathieu Décosse. La vie de Marion Maréchal-Le Pen n’est pas rose ces derniers temps. Selon les informations du Canard Enchaîné, elle a même dû dernièrement retourner vivre chez sa mère, Yann Le Pen, et réinvestir le deuxième étage du Manoir de Montretout (92) où elle a passé son enfance.





On sait également, comme elle l’avait déclaré lors d’une interview réalisée avec les lectrices de Femme Actuelle, que Marine Le Pen n’aurait pas fait entrer Marion Maréchal-Le Pen dans son gouvernement si elle avait été élue. Un désaveu qui a peut-être, lui aussi, pesé dans la balance…



source : femmeactuelle