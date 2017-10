Notez

``Mariée, mais je recherche l`amour``

Je suis une femme de 32 ans, mariée depuis 5 ans et j'ai deux merveilleux enfants. Depuis notre deuxième enfant notre relation a changé. Je ne me sens pas aimé, il ne me fait plus de compliments et à peine s'il me touche au lit. Il ne m'invite plus à sortir. Je prends soin de moi, de la famille. Je fais l'effort d'être celle qu'il a connu. J'ai plusieurs fois essayé d'attirer son attention mais c'est toujours pareil. Lorsque je sors, les hommes me draguent. On m'admire et on me fait des compliments mais pourquoi pas mon mari. Souvent j'accepte des invitations rien que pour me sentir aimer, pour me sentir femme. Je ne l'ai pas encore trompé mais j'avoue que souvent l'idée me vient à l'esprit. Que faire???

