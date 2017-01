Manuel Valls giflé lors d’un déplacement à Lamballe, en Bretagne vidéo

Manuel Valls a été bousculé lors de son déplacement à Lamballe, dans les Côtes-d’Armor, mardi 17 janvier. Un jeune homme a giflé le candidat de la primaire à gauche, avant d’être plaqué au sol par le service de sécurité, selon notre journaliste présent sur place et une vidéo diffusée par le site du Télégramme. « Ici, c’est la Bretagne ! », a crié le jeune homme alors que M. Valls s’approchait de lui.



A cinq jours du premier tour de la primaire à gauche, Manuel Valls sortait de la mairie de Lamballe à côté de Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense et président du Conseil régional de Bretagne.



A l’occasion d’un point presse improvisé, M. Valls a réagi à l’incident :



C’est grave, mais ce n’est pas ça aujourd’hui qui m’intéresse en Bretagne. Vous trouverez toujours des individus qui veulent empêcher la démocratie.



On ne peut pas accepter la violence. Rien, rien ne m’arrêtera. Il y a ceux qui contestent la démocratie et ceux qui l’incarnent, les élus.



Moi je n’ai jamais eu peur du contact avec mes compatriotes. Je suis courageux. Quand on est candidat à la présidence de la république, on va au contact des Français.