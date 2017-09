Madonna : Elle s’installe au Portugal pour son fils

Elle voulait devenir chanteuse, lui souhaite devenir footballeur. Ce rêve, Madonna aide son fils à le réaliser et s’installe donc au Portugal avec ses quatre plus jeunes enfants originaires du Malawi, pour accompagner David Banda dans sa nouvelle aventure.



En mai dernier, le jeune garçon de 11 ans avait passé une semaine d’essai dans le célèbre club de la capitale et était parvenu à convaincre les dirigeants de son talent. Dès la rentrée, il commencera donc les entrainements au centre de formation du Benfica, réputé pour son exigence. En parallèle, il poursuivra ses études au lycée français de Lisbonne. Un nouveau départ pour David Banda, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des plus jeunes espoirs du club portugais.

Ses petites sœurs, Mercy James (11 ans), Stella et Esther (5 ans) semblent, elles aussi, très enthousiastes quant à ce changement de vie. L’apprenti footballeur ne devrait donc pas manquer de supporters lors de ses premiers matchs.

La vie de palace de Madonna



Actuellement logée dans un hôtel de la capitale, la petite tribu emménagera bientôt dans sa nouvelle demeure. La chanteuse a déjà acheté une villa, mise en vente pour 7,5 millions d’euros, dans la petite ville de Sintra, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Lisbonne. Mais la bâtisse datant du XIXème siècle, quelques travaux sont de rigueur pour la rendre habitable. Selon les médias locaux, la rénovation devrait prendre environ six mois. Il faudra donc attendre encore un peu avant que la Madone prenne de véritables racines au Portugal.



