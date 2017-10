Notez

``Ma mère me rabaisse et empoisonne ma vie``

le Mercredi 18 Octobre 2017

Je vis une histoire assez compliquée avec ma mère depuis très longtemps. J'ai 35 ans, je n'ai pas eu la chance d'être mariée. Dieu merci, je me débrouille très bien avec mon commerce mais je vis toujours dans la cour familiale. Je participe aux dépenses de la famille. Je ne suis pas heureuse, je souffre au plus profond de moi. Ma mère me rabaisse tout le temps. Elle me traite d'incapable, me traite de tous les noms même en public. Elle a toujours quelques choses à me reprocher. Je n'en peux plus de toutes ses humiliations, de ses insultes... Pourquoi ce comporte t-elle ainsi? Ne suis-je pas aussi son enfant? Est-ce de ma faute si je ne suis pas encore mariée? Que faire? Je n'en peux plus...

