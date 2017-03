Notez

Ma belle sœur me drague``

le Vendredi 17 Mars 2017

Bonjour ,



Je sors avec M depuis maintenant 1 an et j'ai un sérieux problème avec ma belle soeur. Notre relation se passe très bien et on envisage se marier avant la fin de cette année. Depuis, le mois de Décembre, elle m'a présenté sa petite demi-soeur ( même père) qui vit en Europe, cette dernière était venue pour les fêtes de fins d'année.



Depuis lors, elle me tourne autour. Elle m'appelle tout le temps au téléphone, sur Facebook, Viber... Au début, je pensais que c'était juste pour sympathiser mais je me sens gêné par son comportement. Je la repousse mais elle s'entête. Comment gérer cette histoire? Est ce que je dois en parler à M?



