Livre de Mme Mireille Mengue Moto "La cooperation militaire entre la France et le Gabon de 1960 à nos jours".

Je vous informe de la publication de mon livre sur "La cooperation militaire entre la France et le Gabon de 1960 à nos jours".

Le livre est en vente sur le site Amazon et aussi un lien d'achat sur Gabonlibre.com en dessous de newsletters prix 20 euros



Au moment où ce travail de recherche sur la coopération militaire entre le Gabon et la France est finalisé, beaucoup de données de départ ont changé non seulement dans la politique de la France à l’égard du Gabon mais aussi dans la vision gabonaise de la France. Une nouvelle ère est en train de s’amorcer avec la mort du président gabonais Omar Bongo Ondimba qui a régné durant 42 ans, et l'accession au pouvoir de son fils Ali Ben Bongo Ondimba. Le feu président fut un des personnages clé et incontournable de la « françafrique ». De part et d’autre des deux pays concernés, la nouvelle donne conduit à se pencher sur une révision des accords de coopération militaire. L'Etat gabonais manifestant le besoin de s’affranchir de la tutelle française et l'Etat français souhaitant mettre en place une nouvelle forme de coopération, débarrassée du rôle paternaliste français davantage lourd et difficilement supportable. En effet, face aux critiques de plus en plus vives émises, aussi bien par les opinions gabonaises que françaises, à l'égard de cette coopération militaire, qualifiée « d'un autre âge », et prenant acte des changements intervenus sur le plan international, les deux États concernés ont reconnu la nécessité d’une renégociation des accords militaires, par la signature le 24 février 2010 d'un traité instituant un partenariat de défense qui abrogerait l'accord de défense de 1960.

Qu’est ce qui a respectivement justifié l’établissement de ces relations de sécurité et de défense ? Comment ont-elles fonctionné entre les deux pays ? Que représente le Gabon dans la géostratégie française ? La présence militaire et les différentes interventions militaires françaises au Gabon sont-elles légales et légitimes ? Qu’en est-il des fameuses clauses secrètes qui permettent à l’ancienne puissance coloniale de sécuriser les dirigeants gabonais ? Pourquoi une renégociation des accords ? A quel niveau se situent les réformes ?

Autant de questions auxquelles va tenter de répondre cet ouvrage qui n’est pas un réquisitoire de la politique militaire de la France au Gabon mais une contribution à l’amélioration de ces rapports pour une armée gabonaise efficiente dans un contexte national, régional et sous régional conflictuel.



Auteur : Mireille Flore MENGUE MOTO, docteur en histoire, diplômée de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions de sécurité et défense en Afrique centrale de par sa formation en Relations et sécurité internationales à l’Institut d’études politiques de Toulouse, membre de l’équipe de recherches de l’IMAF (Institut des mondes africains) du Centre Malher de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, écrivain.