Lionel Messi : Comment se prépare son incroyable mariage ?

Plus que quelques heures avant que Lionel Messi n'épouse son amour d'enfance, Anto­nella Roccuzzo. La star du FC Barcelone a choisi que le plus beau jour de sa vie se déroule dans sa ville natale, Rosario (Argentine) située au nord-ouest de Buenos Aires.



Le quotidien catalan, El Mundo Deportivo indique que pour le mariage de la Pulga, 260 invi­tés sont attendus parmi eux : les 22 coéqui­piers barcelonais du quintuple Ballon d'Or, leurs compagnes, mais aussi les kiné­si­thé­ra­peutes et les auxi­liaires tech­niques du club cata­lan. Gérard Piqué et Shakira seront de la partie mais on retrouvera aussi les Argentins Angel Di María, Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero ou encore le Brésilien Ronal­dinho.



Selon les médias locaux, la céré­mo­nie devrait se tenir à la cathé­drale de Rosa­rio à partir de 19h. La mariée sera habillée par Clara Rosa, une créa­trice qui s'occupe des tenues de la famille royale espa­gnole. La soirée se pour­sui­vra au complexe hôte­lier City Hotel, lieu choisi par Jorge le père de l'attaquant. Mais l'établissement se situe dans un quar­tier connu pour ses trafics de drogues, ses meurtres à répé­ti­tion et son insé­cu­rité. Afin d’évi­ter d’éven­tuels inci­dents, l’éta­blis­se­ment sera tout de même sécu­risé par une société spécia­li­sée et renforcé par la présence de gardes du corps. La police locale est égale­ment mobi­li­sée pour l’oc­ca­sion.



Le budget pour les festivités tournerait autour de 500 000 euros annonce RFI.





