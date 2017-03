Libreville : Un couple de dealers appréhendés pour détention et vente illégale du chanvre indien

Gwendoline Olochi Okoro, nigériane de 46 ans et Nelson Itong, camerounais de 45 ans ont été placés sous mandat de dépôt, le 24 février dernier, après leur arrestation le 22 du même mois, pour détention et vente illégale de chanvre indien.



L’Office central de lutte anti drogues (OCLAD) vient une fois de plus de démanteler un cartel de trafiquants de cannabis. A la tête de ce réseau de commerçants de chanvre indien provenant du Cameroun, pays frontalier au Gabon, dans le septentrion (Nord), on cite une nigériane et un camerounais.



Et c’est la ressortissante nigériane qui se rendrait au Cameroun prendre ledit produit illicite, sous le statut de commerçante au Gabon, avant de passer les différents postes de contrôle disséminés le long du trajet Cameroun-Gabon, sans être inquiétée, indique l’enquêteur. Elle importerait des boissons du Nigéria, indique la même source.



Quant au camerounais, il s’agit d’un sujet d’un fichier suspect par les éléments de l’Office central de lutte anti drogues. Nelson Itong est officiellement connu vendeur de rideaux au marché de Nkembo. Filé depuis plus de deux jours par les enquêteurs, il sera arrêté le mercredi 22 février autour de 8h 15 à Atsibi Tchoss (2ème arrondissement). C’est lui qui fera tomber le masque une fois acculé par les questions des agents de l’Oclad. En tentant de négocier sa peine, il va balancer la grossiste et vendeuse de jus qui réside au quartier Lalala à gauche, dans le 5ème arrondissement de Libreville.



Les deux commerçants, une fois interpelés, conduiront les enquêteurs dans les trois maisons qu’ils louaient à l’effet de dissimuler la marchandise. Là-bas, il sera découvert 10 ballots de cannabis dans une résidence privée située au quartier Ondogo’o (Nzeng Ayong), dans le 6ème arrondissement. Valeur estimée du produit saisi, 4.000.000 de FCFA (quatre millions de FCFA). Poids de la marchandise, 60 kilogrammes.



Ils ont été placés sous mandat de dépôt le vendredi 24 février dernier. Ils exerçaient pareille activité illicite au Gabon alors qu’ils se savaient déjà en situation irrégulière.



AGP