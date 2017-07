Lettre de protestation à Gabonreview

S’il est un fait qu’on peut admettre c’est que la presse gabonaise a un souci avec l’équilibre de l’information. D’ailleurs le rapport de la mission d’observation de l’OIF des élections d’août 2016 le souligne avec acuité. Ce rapport note ce que tous les observateurs de la vie politique peuvent remarquer : GABONREVIEW est le seul organe de presse au Gabon à tenir à l’équilibre de l’information.



Cependant depuis un temps on voit des gens s’étonner de certains articles. Je suis de ceux qui pensent qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite et ma grand-mère m’a appris que la rivière n’est jamais droite parce qu’elle a choisi de n’écouter personne dans sa marche.

Apres ce propos liminaire je voudrais m’indigner devant la parution d’un article sur l’excellent GABONREVIEW.

L’article s’intitule « Pour du vent, Attias réclame 400 millions de francs à Ali Bongo »





Cet article à charge contre Richard ATTIAS me choque énormément à la suite « Complément d’enquête sur France 2 : Ali Bongo «livré» par ses amis et Dumont Beghi ? » « Complément d’enquête sur France 2 : Les maîtres-chanteurs ». GABONREVIEW est-il en train de perdre son équilibre ?



Je n’ai rien contre le titre de l’article mais son contenu est plus que choquant en effet l’article rappelle qu’au-delà des 417 millions de FCFA réclamés par Richard ATTIAS au Gabon. Il n’y a aucune trace des retombées de ce forum. Aucune des promesses faites par son organisateur n’a été tenue. Sur ce constat, aucun problème. Là où le bas blesse c’est qu’à aucun moment l’article n’évoque, le fait qu’au moment du lancement de ce forum des gabonais et non des moindres Marc Ona Essangui, Georges Mpaga, Paulette Oyane …et surtout le très regretté GREGORY NGBWA MINTSA (L’Indigné – Biographie de Grégory Ngbwa Mintsa à lire absolument merci Dia Alhianga et Amoan Pambo) avaient attiré l’attention d’Ali Bongo sur inopportunité de cette rencontre et surtout son coût exorbitant.



En réponse le régime les a fait arrêter, excusez du peu, n’eurent été les protestations de l’opinion nationale et de l’extrême gauche française, ils auraient été conduit à « sans famille ».

Ne pas mentionner cette épisode et la création des indignés du Gabon me parait une grave entorse à l’équilibre de l’information.



Comment ne pas mentionner les fameuses « Fondation New York Forum Institut » et « la Fondation Omar Bongo Ondimba » qui co-organisaient le fameux vent pour lequel il est réclamé 417 millions francs CFA ?

Comment ne pas mentionner les réponses cinglantes du porte parole du président de la république en 2012 (hein monsieur Billie Bi Nze) a Marc Ona, Mpaga Ngbwa Mintsa et à toute l’opposition Gabonaise?

Comment ne pas mentionner toutes les interviews données par Ali Bongo et tous ces proches pour expliquer que ce forum avait créé des centaines d’emplois pour la jeunesse gabonaise ?



Comment ne pas mentionner les invités prestigieux de ce forum je cite pêle-mêle :



Mohamed Yunus Prix Nobel de la paix, Carl Lewis, Cheick Modibo Diarra,

Ségolène Royal ministre de l’écologie et ancienne candidate à la présidentielle,

Michael Bloomberg maire de New York,

Ricardo Salinas l'homme d'affaires mexicain,

Jean Charest, ex-Premier ministre du Québec,

Li Keping, président du Fonds souverain chinois

Pierre Blayau, président du conseil de surveillance d'Areva,

Martin Sorrell, P-DG de WPP ,

Larry Summers, ancien secrétaire du Trésor des États-Unis.

Jacques Attali économiste de renom français

Alassane Ouattara président de la Cote d’Ivoire… ?



Très cher et excellent GABONREVIEW, je persiste et je signe vous êtes l’organe de presse le plus équilibré et le plus diversifié pour vos articles qui vont de la politique à la culture en passant par le sport, la société… Mais l’article dont je fais mention est indigne de vous. Mes propos ne visent pas à vous décrédibiliser mais (qui suis-je ? Un minable lecteur.) à vous interpeller à la manière d’un lanceur d’alertes.



Je suggère que cet article soit réécrit et je vous propose comme titre « 417 millions pour des selfies ça fait au cul ». En effet M. Ali Bongo aime la compagnie des grands de ce monde et aime immortaliser ces moments avec des selfies, c’est cher mais ça à un prix.



Honnêtement qui peut nier que le NYFA avait permis à l’émergent en chef de se mettre en valeur, en s’exprimant en anglais publiquement lui dont on sait depuis le 06 juillet que même le bac, il n’a pas eu.

Un lecteur Assidu qui continuera de vous suivre, Monsieur Ndjimbi j’ai trop de respect pour vous et votre équipe pour me taire face à cet article.