Les scientifiques l’ont confirmé : ceci est le meilleur aliment au monde contre les attaques cardiaques, l’hypertension, le cholestérol et les AVC

La riche composition des dattes intervient dans l’atténuation de nombreuses complications médicales telles que les attaques cardiaques, le cholestérol, l’hypertension et l’AVC. Sa contenance en fibres, quant à elle, améliore la digestion.





Voici 8 bonnes raisons pour intégrer régulièrement la datte à votre alimentation et assainir vos habitudes alimentaires :



Les dattes sont riches en fer



Les dattes contiennent un taux élevé de fer, qui est particulièrement important pour les individus qui souffrent d’anémie, ainsi que les enfants et les femmes enceintes. Si on consomme 100 grammes de dattes chaque jour, sachant que cette quantité contient 2.7mg de fer on couvre 19 % de notre apport nutritionnel quotidien nécessaire en fer. Le fer rentre dans la composition des hémoglobines qui sont présentent dans les globules rouges, ainsi que dans la constitution de la myoglobine qui stocke l’oxygène dans les muscles.



Les dattes préviennent le relâchement des intestins



Les dattes sont riches en potassium, un minéral fondamental qui prévient le relâchement des intestins en préservant la flore intestinale, contrôlant ainsi les micro-organismes vivant dans les intestins et augmentant les bactéries utiles dans la voie intestinale.



Les dattes réduisent la constipation



Pour lutter contre les troubles digestifs et renforcer les intestins, les dattes sont un excellent aliment anti-constipation, que ce soit la ponctuelle ou la chronique.



On peut tromper 3 à 5 dattes dans un verre d’eau toute la nuit et manger les fruits au petit matin, à jeun. Boire aussi l’eau dans laquelle elles étaient trempées, elle a un effet laxatif durant la journée.



Les dattes contrôlent le taux du cholestérol



Les dattes sont également utiles pour l’équilibre du cholestérol, puisque grâce à leur action antioxydante, elles éliminent le cholestérol des cellules chargées en lipides. Elles purifient également les veines et préviennent la coagulation du sang.



Les dattes renforcent le cœur



Connues pour leurs bienfaits sur le système cardiovasculaire, les dattes parviennent grâce à leur faculté antioxydante à contrer l’accumulation des plaques de lipides tout au long des parois artérielles.



Les dattes régulent la tension artérielle



Les individus qui souffrent d’hypertension doivent consommer beaucoup de dattes, puisqu’elles sont riches en potassium et faibles en sodium. A titre d’information, 5 à 6 dattes contiennent 80 mg de magnésium, un minéral qui améliore le flux sanguin. Il faut environ 370 mg de magnésium pour diminuer la tension circulatoire.



Les dattes préviennent des accidents vasculaires cérébraux



Comme déjà mentionné plus haut dans cet article, les dattes contiennent une quantité surprenante de potassium et de magnésium. Sept études différentes ont démontré que le magnésium réduit le risque d’AVC de 10% .



