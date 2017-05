Les populations de Lekindou dénoncent l’abus d’autorité des gendarmes

Les frustrations à l’origine des conflits entre Gendarmes et habitants sont entre autres l’abus d’autorité, le trafic de produits prohibés (stupéfiants), les gardes à vue abusives sans motif, le manque de considération envers les auxiliaires de commandement (chef villages et regroupement), les coups volontaires sur autrui, l’arrogance, qui ont d’ailleurs abouti à une marche de protestation des habitants dans le village Lékindou.



Après avoir pris connaissance des problèmes à l’origine de ces conflits, la première autorité administrative de la province de la Ngounié, assisté entre autre du chef d’Escadron, le Lieutenant-Colonel Pierre Mvé-Ndong, Commandant la Légion de gendarmerie départementale sud et du préfet du département de la Boumi-Louétsi Venant Ebangot ainsi que du sous-préfet du district de Nzenzélé Léon-Pierre Nang Mba- n’a pas pu rester impassible face aux situations conflictuelles qui naissent dans son ressort territorial.



Malgré les faits dénoncés par les populations, Benjamin Nzigou s’est rendu à Lékindou pour aller affirmer l’autorité de l’Etat, faire dissocier les questions relevant de la sphère privée de celles touchant la sphère publique et réitérer la marche des institutions en réconciliant les différentes composantes de cette localité.



Rappelant brièvement leur important rôle, le gouverneur a appelé les gendarmes en poste à Lékindou à la responsabilité et au discernement dans l’accomplissement de leurs missions conformément à la loi. « Le zèle des éléments doit s’inscrire dans le seul cadre légal et non dans une démonstration qui friserait l’excès de pouvoir susceptible de frustrer les populations, tout comme tout différend à connotation personnelle se doit d’être réglé sans trafic d’influence, sinon source de confusion des genres », a rappelé M. Nzigou d’un ton ferme, attirant l’attention des gendarmes.



D’autre part, l’autorité provinciale de la Ngounié a exhorté la population au respect des autorités et des institutions et à une franche collaboration pour aider les gendarmes à accomplir avec succès les missions qui leur sont assignées. Il a également appelé les hommes de loi à veiller à une meilleure circulation des biens et des personnes dans cette localité frontière avec le Congo-Brazzaville, dans le respect des lois et règlements applicables en la matière, au-delà des liens de parenté établis de part et d’autre.



« Si d’aventure quelqu’un s’en trouvait offusqué par un mauvais traitement infligé par un agent, il y aurait lieu de saisir la hiérarchie militaire par les voies consacrées », a conseillé le réconciliateur de Lékindou, appelant toutefois les représentants de la loi à faire preuve de professionnalisme, examinant les cas en tenant compte des situations ou spécificités locales sans verser dans la mansuétude.



