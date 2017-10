Les meilleures astuces pour maigrir sans faire de régime strict

Perdre du poids n’est pas facile. En effet, il existe de nombreux régimes, mais une bonne partie d’entre eux n’est pas efficace.Au-delà des conseils habituels, on trouve des régimes stricts comme le programme Whole30 (qui consiste à éviter les aliments transformés et les sucres ajoutés), le régime Paléo (alimentation à base de poissons et de légumes) et bien sûr le véganisme.Cependant, ces méthodes pour mincir sont souvent trop extrêmes et ceux qui les suivent finissent par les abandonner. Malgré tout, il est possible de transformer ses habitudes alimentaires sur le long terme. Keri Glassman, nutritionniste américaine, a mis au point un système infaillible pour perdre les kilos en trop.Elle conseille d’utiliser les meilleures astuces provenant de ces régimes difficiles à suivre et de les incorporer dans la vie quotidienne... Pour en savoir plus Cliquez ici