Les hommes sont-ils tous des beaux parleurs ? .

C'est la marque de fabrique de certains hommes, qui mentent comme ils respirent. Que ce soit pour draguer, manipuler ou cacher la vérité, les baratineurs ne sont jamais à court de phrases bien tournées.



Le baratineur séducteur



Vous l'avez vu venir à des kilomètres. Vous étiez tranquillement assise en terrasse et voilà qu'un dragueur intempestif vous tombe dessus. Sa stratégie pour vous faire tomber dans ses bras (ou dans son lit) ? Des phrases telles que "T'as de beaux yeux tu sais ?" ou "Laisse moi deviner, tu m'attends depuis toujours !"



Et ce n'est qu'un début ! Car le baratineur-séducteur a plus d'une arme dans sa poche ! Après les phrases kitchs et surfaites et les mots d'amour à deux francs, il se met aux gestes grandiloquents, dignes d'une mauvaise série B. Vous baiser la main, vous faire des clins d'œil, passer la main dans vos cheveux, vous regarder de haut en bas avec un sourire qui se veut à tomber, mais qui vous donne plus envie de lui rire au nez ou de partir en courant.



Pour celles qui ne croient plus au Prince charmant, pas de doute : il faut fuir au plus vite. Pour celles qui se posent encore la question, prenez garde... Sous ses airs de romantique, ce beau parleur ne cherche qu'une seule chose : vous ajouter à son tableau de chasse.



Le beau parleur infidèle



Il fallait que ça tombe sur vous : vous êtes en couple avec un énergumène de cette espèce. Vous aviez quelques doutes au début, vous n'arriviez pas tout à fait à le cerner. Il n'a pourtant pas fallu longtemps pour que vous ouvriez les yeux : votre jules est un as de l'entourloupe !



Il se trouve des excuses pour tout. Ses retards à vos rendez-vous ont toujours une bonne explication. "Désolée chérie, j'étais dans les embouteillages." Pareil pour ses absences : "Je sais que j'ai raté ta soirée d'anniversaire, je m'en veux mais j'avais du travail en retard". Vous le surprenez en train de draguer une jolie blonde : "Elle m'a demandé l'heure et la conversation a dérapé !". Vous trouvez des textos enflammés de son ex dans son téléphone : "Je te jure, je n'ai rien fait, j'ai simplement oublié de les effacer !". Ben voyons...



Ce côté charmeur et beau parleur que vous aimiez tant au début est devenu une source de conflit permanent. C'est à croire qu'il aime vous rendre jalouse, qu'il vous provoque pour s'amuser, juste sous votre nez !



Pourquoi tant de blabla ?



Attention aux raccourcis et aux préjugés : tous les hommes ne rentrent pas dans cette catégorie. Certains sont fidèles, attentionnés, sincères. Ne prenez pas le premier venu pour un baratineur, ne le jugez pas trop vite, vous risqueriez de passer à côté d'un "mec bien". Le cliché du mâle volage et de la femme soumise et dépendante, ça n'intéresse plus personne ! Attendez de connaître votre prétendant avant de vous faire une idée.



Mais alors, d'où vient cette mode de drague du "viens-là que je t'en mette plein la vue", du "j'ai réponse à tout" ou encore du "je mens pour sauver ma peau" ? Qu'est-ce qui cloche chez les baratineurs compulsifs ?



Certains se servent de cet aplomb apparent lors d'une rencontre pour cacher une sensibilité exacerbée ou pour masquer un manque de confiance. En jouant au beau parleur, ils essaient de faire bonne figure, de passer pour le "mâle en puissance". Et puis il y a ceux qui, tout simplement, ne se lassent jamais de la conquête. Le seul conseil que l'on pourrait donner à ces derniers, c'est de revoir leurs techniques de drague !



