Les hommes préfèrent-ils les femmes claires de peau ?

Les femmes s’éclaircissent la peau de plus en plus tôt.... Le terme "éclaircissant" renvoie à la lumière. Celle au bout du tunnel ou celle que l’on allume dans le noir. Mais ce que l’on voit au bout du tunnel, est-il aussi beau que ce que l’on avait imaginé ? Une fois la lumière allumée, est-on satisfait de ce que l’on voit ?Il est avant tout primordial de connaître la différence entre un produit cosmétique et une crème éclaircissante.



Un produit cosmétique s’applique sur la surface de la peau dans un seul but : celui de soigner son apparence sans effectuer aucune modification physiologique. Le fait de pénétrer sous l’épiderme et d’agir sur le fonctionnement physiologique, fait de la crème éclaircissante un médicament dangereux. Ce qui n’empêche pas les marques de camoufler la vraie définition de ces produits qu’ils font passer pour des cosmétiques classiques.



La cortisone fait partie de l’organisme. En rajouter, à des doses aussi fortes que celles contenues dans les produits éclaircissants, la rend tout simplement mortelle. Pourtant, les utilisateurs de ce genre de produits ne semblent pas connaître leurs effets secondaires. De nombreux reportages et documentaires traitent du sujet mais cela ne semble pas alerter les utilisateurs de ces crèmes.



Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les crèmes éclaircissantes prétendues « soft » mènent souvent à l’utilisation de produits plus forts permettant d’obtenir des résultats plus rapides. De plus en plus de gammes de cosmétiques mettent en vente des produits éclaircissants, avec des slogans qui se veulent toujours plus rassurants les uns que les autres. Il s’agit alors d’« unifier son teint » ! Et des personnes qui n’avaient auparavant aucun problème avec leur couleur voient en ces produits une solution miracle pour changer de peau.



Les crèmes éclaircissantes ne sont pas des produits cosmétiques !



A la question « pourquoi vouloir s’éclaircir la peau ? », la majorité des femmes, contactées par Afrik.com, répondent : « on ne nous montre que des femmes claires de peau à la télé » ou encore « c’est pour plaire à nos hommes ». L’expression « nos hommes » n’est pas anodine, elle montre non seulement le sentiment de soumission de ces femmes envers les hommes mais également un désir de plaire aux hommes noirs, qui eux semblent attirés par d’autres types de femmes.



Suite aux raisons évoquées par les femmes, une petite enquête a été effectuée auprès des hommes noirs. En effet, la majorité ont répondu qu’ils préféraient les femmes claires de peau ou métisses. Lorsqu’on leur demande pourquoi, ils répondent la même chose que les femmes : on ne voit que ça à la télé, c’est la mode. » ou encore « c’est une question de goût ». Un goût pourtant partagé par la plupart d’entre eux. S’arrêter aux critères de beauté imposés par la société et les médias serait donc choisir une seule et unique catégorie, celle imposée par les Occidentaux.



Pourtant ceux-ci ont tendance à mettre les métis et les noirs dans la même catégorie. Les noirs et les métis ne sont pas comparables car ils sont différents. Leur couleur de peau est différente, leurs cheveux sont différents... L’apparence est un critère très important pour les Africains et les mettre dans le même sac serait nier l’existence de leur diversité. Au même titre que les femmes, les hommes regardent la télé, vont sur Internet et n’y voient qu’un seul et unique critère de beauté mis en valeur : « la peau claire ». Les hommes ont généralement moins tendance à vouloir s’éclaircir la peau, mais leur nombre ne cesse de croître. Vibz Kartel ou encore l’acteur afro-américain Samy Sosa sont depuis peu, adeptes de ces produits !



Un noir sera toujours un noir aux yeux des autres



L’utilisation de ces produits est aussi dangereuse pour les hommes que pour les femmes. Des études scientifiques ont démontré que l’utilisation de ces produits pouvait conduire à des insuffisances pulmonaires graves, à des fausses couches, à des hypertensions artérielles, etc. En plus d’être généralement déçus par les résultats obtenus, les utilisateurs ont du mal à abandonner cette pratique. Arrêter devient alors un réel combat contre soi-même. La peau retrouve petit-à-petit son aspect d’origine mais seulement après un long moment de réadaptation. La cortisone introduite dans l’organisme ressort par la peau.



Celle-ci se transforme, plus ou moins rapidement, puis prend un aspect brulé, boutonneux, gras et tacheté. C’est malheureusement l’étape obligatoire pour nombre de celles et ceux qui souhaitent arrêter. Sur internet, beaucoup de sujets de discussions guident les femmes noires dans leurs choix concernant le maquillage ou les crèmes réparatrices par exemple. Des accessoires qui peuvent s’avérer très utile durant la période de réadaptation. Mais retourner à sa vraie couleur de peau nécessite avant tout beaucoup de patience. Avant tout, les femmes doivent accepter que la vraie beauté est dans la différence, et non dans l’imitation.





Source :Afrik.com