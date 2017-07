Les élections législatives à nouveau reportées à avril 2018

La décision de la Cour porte le numéro 020/CC, du 11 juillet 2017. Elle a été prise après un plaidoyer du Premier ministre devant les juges constitutionnels. M. Issoszé Ngondet s’est récemment rendu au siège de cette institution en présence de 5 membres de son équipe dont le ministre de l’Intérieur et du Budget ainsi que le Secrétaire général du gouvernement pour défendre sa saisine.



Le Premier ministre a expliqué aux membres de la Cour constitutionnelle qu’après la tenue entre mars, avril et mai 2017 du dialogue national inclusif, il fallait du temps pour mettre en place les actes de ce dialogue.



« La constitution doit être révisée. Il y a plusieurs recommandations issues du dialogue à transformer en actes juridiques donc il est impossible d’organiser ces élections dans les conditions actuelles », a confié à Gabonactu.com un proche de la Cour.



Ce report proroge de facto le mandat des députés épuisé en fin décembre 2016. Ils resteront ainsi en poste 15 mois de plus.



Antoine Relaxe

avec gabonactu