Les confidences craquantes de George Clooney sur ses jumeaux

George Clooney papa? L'idée a longtemps semblé saugrenue vue le nombre de fois où l'acteur hollywoodien a répété qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, quatre mois après la naissance de ses tout premiers jumeaux, le héros d'Une nuit en enfer file pourtant le parfait amour aux côtés de son épouse Amal et de leurs enfants Alexander et Ella. Deux petits bouts de choux qui, malgré leur très jeune âge, auraient déjà commencé à développer des traits de caractère bien distincts l'un de l'autre. C'est en tout cas ce que vient de révéler leur papa au site Extra durant la promotion de sa toute nouvelle réalisation, Suburbicon, long métrage prévu en salles le 6 décembre 2017 et dans lequel Matt Damon joue le rôle principal.



Du haut de ses 56 ans, heureux d'être papa, George Clooney assure avoir observé de nettes différences entre ses enfants au cours des derniers mois. Il existe tout d'abord une différence physique entre le petit garçon et la petite fille selon lui. "Alexander pèse trois livres de plus que sa sœur", confirme l'acteur d'emblée. La vraie différence cependant, il l'observe non pas du côté de l'aspect physique mais plutôt au niveau du caractère que développent ses enfants.



"Ils sont nés avec des personnalités, assure-t-il. Ella est très élégante et délicate. Elle a de grands beaux yeux et ressemble à Amal... Lui, c'est un voyou, un petit garçon grassouillet qui rigole plus fort que tous les gens qui l'entourent. Il est vraiment très drôle." George Clooney est donc totalement épanoui dans son nouveau rôle de père. Il prévient cependant que le couple qu'il forme avec Amal n'envisage plus d'avoir d'autres enfants. "C'est fini!" clame-t-il haut et fort, comme pour se convaincre lui-même.



