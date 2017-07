Les compléments et les vitamines utiles pour la fertilité féminine

Alors que la médecine moderne offre aux futures mamans une longue liste de prescriptions, vous pouvez également trouver de bonnes suggestions dans la médecine alternative.



L'approche de la médecine traditionnelle chinoise pour la fertilité



Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'infertilité résulte de la stagnation (la stagnation du qi en particulier), du déséquilibre hormonal et du stress.



- La recommandation typique comprend l'acupuncture pour compenser la stagnation et favoriser la circulation sanguine vers les organes reproducteurs, une alimentation saine, l'exercice, et éviter l'humidité et le froid.



- Éliminer les aliments humides, tels que le lait, l'alcool et le beurre, est aussi généralement recommandé. Beaucoup de médecins occidentaux, y compris les endocrinologues de la reproduction recommandent d'utiliser des techniques de reproduction avancées avec la médecine chinoise traditionnelle comme l'acupuncture, et les études montrent une certaine amélioration dans certains cas.



Avertissement



Veuillez noter que la liste qui suit ne constitue pas un conseil médical et tous les compléments devraient être pris en consultation avec votre médecin. Aussi, veuillez noter que si vous tombez enceinte, beaucoup de ces compléments énumérés ne sont pas sans danger si vous continuez à les prendre ou il n'y a pas eu d'études concernant leur sûreté pendant le développement fœtal.



Par conséquent, vous devriez arrêter de prendre les compléments dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. La seule exception à cette règle est si votre médecin traitant a jugé qu'il n'y a pas de risque pour vous de continuer à prendre vos compléments pendant votre grossesse.



14 compléments au secours de la fertilité



Voici une liste de suppléments que la médecine chinoise traditionnelle recommande souvent pour améliorer la fertilité d'une femme. Mais, n'oubliez pas de noter que beaucoup de ces éléments ne devraient pas être prises une fois que vous tombez enceinte, car ils peuvent avoir des effets négatifs graves.



1. Complexe de vitamine B: ces vitamines affectent l'hormone lutéinisante et l'hormone folliculo-stimulante aussi.



2. Le propolis d'abeille: une matière végétale et un matériau sécrété par les abeilles dans les ruches, 500 mg est la dose habituellement recommandée. Cette matière est utile pour les problèmes d'inflammation et d'auto-immunité, en particulier chez les patients souffrant d'endométriose. Cependant, ne pas utiliser ceci pendant la grossesse.



3. Packs d'huile de ricin: ceux-ci sont proposés pour favoriser la circulation dans les organes reproducteurs, en particulier pour les patients atteints d'endométriose et les femmes ayant des fibromes utérins ou des kystes. Cependant, ne pas les utiliser pendant la grossesse.



4. Gattilier / Vitex: ces compléments améliorent l'ovulation et l'équilibre hormonal. Mais ils ne sont pas sûrs pour les femmes enceintes.



5. Co-Enzyme (Q10): tous les cliniciens ne sont pas d'accord pour dire que ceci est un complément utile, mais beaucoup de femmes ont eu du succès en l'utilisant conjointement avec d'autres compléments. La posologie quotidienne recommandée est de 100-200 mg. Cependant, ne pas l'utiliser pendant la grossesse.



6. Vitamines D: la plupart des médecins s'accordent à dire que ceci est un complément utile pour stimuler la fertilité. La dose quotidienne recommandée est de 100-200 mg. Cependant, les femmes enceintes peuvent avoir une dose suffisante dans leur multivitamine prénatal - donc une fois que vous êtes enceinte, ne prenez pas de dose supplémentaire.



7. DHEA: tous les cliniciens ne sont pas d'accord pour dire que ceci est un complément utile, mais beaucoup de femmes ont eu du succès en l'utilisant conjointement avec d'autres compléments. La posologie quotidienne recommandée est de 75 mg. Cependant, ne pas l'utiliser pendant la grossesse.



8. Racine Dong Quai: cette plante est utilisée pour faciliter la circulation et le nettoyage. Il est très utile pour les patients souffrant d'endométriose ou de fibromes utérins. Cependant, ne pas l'utiliser pendant la grossesse.



9. L'huile d'onagre: cette huile peut aider avec les hormones pour équilibrer, comme les prostaglandines. Cependant, ne pas l'utiliser pendant la grossesse. 10. Acide folique: ce complément aide à l'ovulation, ce qui est très important pour le développement du fœtus.



11. L-arginine: on dit que cet acide aminé favorise la circulation dans l'utérus et les ovaires. Cependant, ne pas l'utiliser pendant la grossesse.



12. Vitamines oméga 3: ces vitamines peuvent aider contre l'inflammation et favoriser la fertilité. Vous pouvez les prendre en toute sécurité pendant la grossesse, mais vous devriez consulter votre médecin pour le dosage.



13. Maca: cette racine contribue à équilibrer les hormones



14. Trèfle rouge: cette herbe aide à purifier et nourrir, contient une grande quantité de phytoestrogènes et aide à la croissance du tissu utérin. Cependant, ne pas l'utiliser pendant la grossesse.



Consultez d'abord un médecin



Si vous êtes à la recherche de moyens plus naturels pour aider à augmenter votre fertilité, essayez les compléments dans cette liste. Mais, si vous décidez d'utiliser l'un d'eux, n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer à les prendre. De cette façon, vous et votre médecin pouvez passer en revue l'ensemble des effets de ces compléments et vous pouvez apprendre celui qui pourrait vous convenir au mieux.





Source: pagesjaunes.ca