Les compléments alimentaires peuvent favoriser la conception de bébé

Si une alimentation équilibrée, composée de trois repas par jour, avec éventuellement une collation, permet de couvrir normalement la totalité des besoins nutritionnels de la femme enceinte, il est vrai que parfois notre mode de vie ne nous permet pas toujours de remplir ces conditions idéales. Bien souvent, les femmes manquent de vitamines B9 (les fameux folates), de vitamines C, D, E, de fer, d’iode, de calcium et de magnésium alors même que ces besoins sont augmentés pendant la grossesse.Certains laboratoires proposent alors des compléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux clés que la femme peut prendre dès lors qu’elle veut faire un bébé et qui contribuent au bon déroulement de la grossesse et au bon développement de bébé in utero. Les compléments alimentaires peuvent donc bel et bien favoriser la conception de bébé. Ces compléments alimentaires sont disponibles en pharmacie. N’hésitez pas à demander l’avis de votre médecin avant d’utiliser des compléments alimentaires.