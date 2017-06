Les chromosomes de la géostratégique Africaine : Les enjeux sécuritaires et de développement

discours2017-29 article gabonlibre.pdf (572.01 Ko)



Décryptons ensemble le génome de part et d’autre de la géostratégique africaine, on clame haut et fort que l’Afrique est le continent de toutes les opportunités, de tous les défis et qu’elle constitue l’avenir du monde. A tort, on pourrait croire que ce sont des vérités sûres ! Et pourtant elles ne le sont que partiellement. Procédons par une analyse séquentielle du génome de ce bourbier dans lequel où nous sommes. Je me suis basée sur des faits concrets pour en parler avec vous aujourd’hui.



L’Afrique un grand drame au 21ème siècle



Que l’Afrique soit un réservoir naturel de matières premières et de richesses, personne n’en doute une seule seconde. On n’a jamais vu pareille profusion de minerais, d’espèces, de matériaux fossiles nulle part ailleurs. Pour couronner le tout, pendant la traite négrière, l’africain était convoité pour sa force physique et sa résistance à travailler à tout temps. Cette Afrique là, est convoitée de nos jours mais pour d’autres raisons. Plus besoin de demander à ce que les noirs viennent à s’émigrer …. Ils se précipitent maintenant vers lesdits pays développés, dès fois au péril de leurs vies. Ils recherchent le bonheur, le strict minimum qui est celui des besoins physiologiques, si l’on se réfère à la pyramide d’Abraham MASLOW.



Je ne le dis pas ironiquement ! Je suis moi-même issue selon Africaine de naissance. Il s’agit d’un constat plus qu’accablant. Nous avons longtemps vécu avec des matières premières sous nos pieds sans connaitre leur valeur, et le moment venu, ce sont d’autres qui viennent nous montrer leur valeur, comment s’en servir et même qui fixent les prix au niveau des cours mondiaux. C’est tout simplement réel et nous assistons à cela avec un calme étonnant voir débonnaire.



Les armées africaines : Forces ou faiblesses pour le continent africain ?



