Les bienfaits du maïs sur la santé

De nos jours, frais ou secs, il est utilisé pour la préparation de nombreuses recettes culinaires, comme la polenta, les tortillas ou encore les cornflakes, pop-corn, etc. Il convient aussi de citer ses dérivés, tel que la farine, la semoule ou encore l'huile de maïs. Le maïs est également distillé pour obtenir des boissons tels que le gin ou le whisky.



Saviez-vous que la maïzena très utile pour épaissir les sauces est produite avec de la farine de maïs ?



La composition d'un épi de maïs de 100 g est la suivante :



- 74 g d'eau



- 3,2 g de protéines



- 20,5 g hydrates de carbones



- 0,8 g de fibres



- 92 calories



- Contient des vitamines A, B2 et B3



- Riche en sel minéraux : 0,4 mg sodium, 300 mg potassium, 9 mg calcium, 38 mg magnésium, 0,5 mg fer, 0.05 mg cuivre, 120 mg phosphore, 32 mg soufre, 14 mg chlore



Grace à sa teneur important en potassium le maïs est très diurétique, ce qui le rend précieux dans toutes les affections où il est important d'éliminer. Il aura une efficacité particulière contre les calculs, la goutte, les coliques néphrétiques, la cystite et les affections inflammatoires aiguës ou chronique de la vessie.



Source : doctorette.info