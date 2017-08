Les bienfaits de l`huile de tournesol pour les peaux sèches

Avec ses acides gras et ses vitamines, elle hydrate la peau sans laisser de film gras. Très douce, c’est une huile qui est aussi utilisée pour masser les nourrissons : elle créée une barrière protectrice qui permet de limiter les risques d’infections de la peau.



Un rôle protecteur majeur pour les cellules cutanées



Son atout ? Une teneur en acide linoléique exceptionnelle, qui peut dépasser 75 % de sa composition. Cet acide gras polyinsaturés (oméga 6) joue un rôle crucial dans l'hydratation de la peau, qui ne peut le synthétiser. C'est en effet l'un deséléments lipidiques indispensables au fonctionnement de ses membranes cellulaires.



En protégeant et en fortifiant le noyau des cellules, ils les aident à lutter contre les agressions (UV, pollution...). En cas de carence en acides gras essentiels, l'épiderme se dessèche et perd de son élasticité. Au contraire, lorsque l'apport en acides gras essentiels (oméga 3 et 6) est suffisant, la couche cornée est de bonne qualité, et la peau est souple.