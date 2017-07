Les bienfaits de la cardiomusculation

Que se passe-t-il lors de la cardiomusculation?



Lors d'un exercice cardiovasculaire, la respiration est plus profonde, les battements de cœur s'accélèrent et les vaisseaux sanguins se dilatent. Les muscles reçoivent ainsi davantage de sang oxygéné et les déchets des cellules sont évacués plus rapidement.



Les bienfaits de la cardiomusculationpour les os, les muscles et les articulationsLe cœur et les muscles qui entourent les poumons bénéficient en premier lieu de ce type d'entraînement. Un cœur plus fort peut pomper davantage de sang à chaque battement, et des muscles intercostaux renforcés facilitent le transport de l'oxygène dans le sang. Le corps travaille moins pour fournir du sang oxygéné aux muscles, ce qui vous permet d'effectuer plus efficacement les efforts physiques.Durant une séance de cardiomusculation, le corps utilise l'oxygène pour brûler les sucres, puis les graisses : non seulement les risques d'infarctus, d'hypertension et de diabète sont réduits, mais les contraintes mécaniques sur les os et les articulations diminuent !



Autres bénéficesde la cardiomusculationImpliquant des impacts répétés, les activités telles que la course à pied et la marche rapide renforcent la densité minérale des os du bas du corps, qui sont ainsi moins sujets aux fractures. Ramer a le même effet sur les os du haut du corps. En plus des nombreux bénéfices qu'il apporte sur le plan physique, l'entraînement cardiovasculaire libère des endorphines qui diminuent le stress et soulagent la douleur.

Quel genre d'exercices ? Tout exercice dont l'objet est d'augmenter le rythme cardiaque profite au système cardiovasculaire et aide à perdre du poids, dès lors qu'il est effectué assez souvent, assez longtemps et avec assez d'intensité (voir « Le principe FIT » page ci-contre).



Parmi les exercices de cardiomusculation les plus connus, citons la course à pied, le rameur, le vélo, l'aérobique et les séances d'entraînement physique.En raison des nombreux équipements dont ce genre d'établissement dispose, beaucoup de gens préfèrent s'entraîner dans leur club de gym, mais les séances à la maison ou en plein air sont tout aussi efficaces. Courir ne demande aucun autre équipement qu'une bonne paire de chaussures, et le vélo est facile à intégrer dans la vie quotidienne. Même la montée et la descente d'escaliers chez soir offrent un entraînement appréciable.



Le saviez-vous ?Au cours d'un effort physique, la charge de travail régulière fournie par le cœur peut augmenter de 300 %. * Les muscles qui entourent les poumons (diaphragme et muscles intercostaux) aident à prendre 17 000 inspirations par jour.* Les parois musculaires élastiques des artères et des veines transportent chaque jour 7 200 litres de sang dans le corps.