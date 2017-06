Les Obama, des touristes (presque) comme les autres

En voyage en Indonésie, où l'ancien président américain a vécu étant enfant, la famille Obama est très suivie.

Après avoir passé huit ans sous l'objectif des caméras du monde entier, les Obama pensaient peut-être retrouver un peu de tranquillité.



C'était sans compter sur les photographes qui suivent leurs déplacements en Indonésie, où ils sont en vacances. Barack Obama connaît bien le pays : il y a vécu étant enfant quand sa mère s'est remariée avec un Indonésien et il y a effectué une partie de sa scolarité. Il l'a quitté à l'âge de 10 ans pour retourner à Hawaï, où il a été élevé par ses grands-parents. Sa mère Ann, anthropologue, est restée en Indonésie pour le travail et pour élever sur place Maya, la fille née de ce deuxième mariage.



Accompagné de sa femme Michelle, de leurs filles Malia et Sasha, et de gardes du corps, l'ancien président a visité mercredi le temple Borobudur, situé sur l'île de Java. La veille, à Bali, Barack, Michelle, Malia et Sasha Obama avaient visité le temple de Tirta Empul. Lundi, tous avaient fait du rafting sur la rivière Ayung. Barack Obama doit s'exprimer le 1er juillet devant le Congrès de la diaspora indonésienne.



S'il est détaché de la politique américaine au quotidien, Barack Obama est toujours cité régulièrement, notamment parce que les sénateurs américains travaillent à la réforme du système de santé dit Obamacare. Son successeur Donald Trump parle souvent de lui, et l'a récemment attaqué sur son inaction après avoir appris que la Russie tentait d'interférer dans l'élection présidentielle. Il l'a lui-même accusé d'avoir «été de connivence» parce qu'il «pensait que Clinton gagnerait et qu’il ne voulait pas "faire de vagues"».