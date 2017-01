Les 8 secrets des femmes qui attirent tous les hommes

Le duo magique ! Faire rire ou rire même si les blagues sont moyennes. La meilleure méthode pour « allumer » un homme est de le regarder dans les yeux. Ainsi, la combinaison parfaite est l’humour et le regard



- Montrer que c’est vous qui avez le pouvoir de votre vie : appropriez-vous les codes du pouvoir masculin ! Soyez indépendante et libres sur tous les plans : se déplacer (voiture, scooter, moto, …), financier (un travail de préférence), affective et sexuelle (faîtes comme vous voulez et pas comme lui il veut !!). Plus vous êtes épanouie et indépendante, moins vous mettrez la pression aux hommes ; parce que les hommes sont au fond comme nous ! Ils n’aiment pas les « boulets »



- Montrez lui de la compassion, de l’intérêt et même un peu d’instinct maternel (mais pas n’importe comment !!) : il ne faut pas se transformer en femme au foyer mais seulement être soucieuse du bien-être de l’autre



- La complicité : les hommes veulent être avec des « bombes » mais pas que … ils veulent surtout être avec des femmes cool et sympa, avec qui il partage des sujets de conversation. Parlez « cul », musique, sport, s’y connaître sur un truc qu’il aime, regarder les femmes avec lui, etc … il faut qu’il se sente en confiance et le tour sera joué !! Mais attention, s’il a trop confiance en vous vous deviendrez deux amis !!!



- Physiquement, soyez sexy tout en restant spontanée : il faut être réaliste, les hommes aiment les seins et le fesses. Alors la mission c’est de les mettre les formes en valeur pour jouer avec le côté « bestiale » de la situation, mais surtout sans vulgarité mais également sans avoir l’air de s’être préparée des heures. Montrez la marchandise mais pas de manière ostentatoire !!



Astuce : mettez un joli haut, un jean moulant, et des talons (pas de compensés, les hommes n’apprécient pas en général !!) et le tour est joué …



- Le mystère : ménagez un peu les hommes !! Par exemple, n’exposez pas vos tampons à sa vue dans la salle d’eau… Gardez une part de mystère et il sera davantage intéressé, puisque la curiosité n’épargne personne même pas les hommes !



- Il parait que « la faim justifie les moyens » : taquiné, déstabilisé, ignoré (ou dénigré pour les hommes les plus excentriques). Très peu de femmes osent utiliser cette marche à suivre et c’est compréhensible !!!



Source :marichesse.com