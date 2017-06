Le séjour de la CPI au Gabon : Le rendu du camp Ping

Brève a été la déclaration du porte-voix de Ping et de la Coalition pour la Nouvelle République qui avait pour but d’éclairer l’opinion sur les preuves matériels rapportées aux membres de la mission de la Cour Pénale Internationale qui a récemment séjournée au Gabon.



« Le Président de la République élu Jean Ping et les leaders de la Coalition pour La Nouvelle République ont fait ressortir le tableau général des atteintes aux principes démocratiques, aux valeurs républicaines et aux droits de l’Homme... Devant les membres de la mission, faire valoir la justesse de la cause gabonaise a consisté en collaboration avec la société civile, à apporter des faits, rien que des faits, qui sont venus enrichir le lourd dossier transmis au procureur à La Haye » a d’emblée déclaré Clay Martial Obame, porte-parole de l’opposition.



Des faits qui pour l’opposition portaient essentiellement sur ‘’les responsables des crimes commis en violation de leurs obligations dans la protection des civiles, des massacres des prisonniers (à la prison, centrale de Libreville), des membres des familles restées sans nouvelles de parents, découverts plus tard dans les morgues, des tortures infligées aux professionnels des médias, des répressions (tentatives de subordination de témoins, de corruption ou d’intimidation, menaces au téléphone etc) exercées sur certaines victimes, jusqu’à la veille de l’arrivée de la mission de la CPI, preuve supplémentaire du déni de la réalité et de l’obstruction à la vérité dans lesquelles Monsieur Ali Bongo et les siens se sont enfermés, depuis 10 mois, des conditions d’arrestation et de traitement inhumain, pendant « la rafle 1200 », les procédures d’une justice expéditive, sommaire et systématiquement aux ordres et au service de la répression, des restrictions d’accès aux pompes funèbres et donc aux corps des défunts ainsi que des pressions diverses exercées sur les morgues, faisant obstacle aux procédures d’autopsies’’.



Une démarche qui rassure l’opposition autour de Jean Ping qui, optimiste, est convaincue de l’aboutissement de son projet. « Le peuple gabonais et la coalition pour la Nouvelle République sont assurés de voir l’aboutissement heureux de leurs attentes à l’issue de cette procédure qui se révèle déterminante, pour l’avenir et les grands équilibres de la nation » a conclu Clay Martial Obame.



Tony Muru

avec gabonactu