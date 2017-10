Le remède naturel pour vaincre les ronflements

Le ronflement touche près de 20% de la population, pour une proportion légèrement plus forte chez les hommes (24% sont des ronfleurs réguliers). Quand on ne le vit pas, on ne se rend pas compte que cela peut être un véritable enfer, aussi bien pour ceux qui le vivent que pour ceux qui partagent la vie du ronfleur/de la ronfleuse.



Quand c’est occasionnel, cela peut être du aux sinus bouchés à cause d’une maladie, de l’alcool, par exemple, et quand c’est régulier, cela s’explique par la consommation de tabac, de la prise de poids ou encore une déformation des sinus.

Heureusement, il existe des solutions, des traitements, parfois un peu radicaux. Et pour ceux qui y sont réfractaires, il y a aussi un remède 100% naturel, à base de fruits, qui peut faire du bien… et puis de toute façon, ça ne coûte rien d’essayer !



Pour ce remède naturel, voici les ingrédients qu’il vous faut :

- 2 carottes

- 2 pommes

- 1 racine de gingembre

- ½ citron

Et c’est tout ! Pour la recette, il suffit de mixer les ingrédients frais et crus à la centrifugeuse, pour en faire une mixture rafraîchissante. A boire juste avant de se coucher !

Quels en sont les bienfaits ? Pourquoi ces ingrédients et quels effets peuvent-ils bien avoir sur le ronflement ?



Les carottes et les pommes sont une grande source de vitamine C, qui permet de dégager le nez, et de nettoyer les narines et les voies nasales. Le gingembre calme la pression dans le nez. On essaye ?