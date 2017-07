Le père de Michael Jackson victime d'un accident de voiture

Joe Jackson est âgé de 88 ans et ne conduit plus. Pour ses déplacements, il fait appel à son assistant. Ce vendredi (30 juin), le père du Michael Jackson se trouvait donc à l'arrière de sa Jaguar, à Las Vegas, lorsque son conducteur a percuté un autre véhicule.



Nos confrères de TMZ rapportent alors qu'il a été se refugier dans un commerce avant de se plaindre de douleurs dans la poitrine. Il a ensuite été rapidement pris en charge par les services de secours et emmené à l'hôpital.



Mais heureusement, plus de peur que de mal pour le patriarche de la famille Jackson qui a très vite pu retourner à son domicile.



"Je m'en suis sorti sans la moindre égra­ti­gnure",a-t-il écrit sur Twitter. "Cepen­dant, mon assis­tant a dû être hospi­ta­lisé car l'air bag de la voiture lui a brisé le pouce. Nous rentrons désor­mais à la maison pour le déjeu­ner. Tout va bien. Dieu merci."



Quelques heures plus tard, il a une nouvelle fois publié un tweet pour confirmer qu'il était bien rentré chez lui. Pour rappel, Joe Jackson a déjà connu de nombreux problèmes de santé: un AVC il y a deux ans et une hospitalisation en urgence au Brésil l'année dernière.