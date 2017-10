Le passeport gabonais permet de voyager dans 48 pays sans visa préalable

Les détenteurs d’un passeport gabonais peuvent se rendre dans 17 pays sans avoir à remplir les formalités relatives à l’obtention d’un visa d’entrée. C’est le cas du Bangladesh, du Tchad, de l’Equateur, de Haïti, de Hong Kong, de l’Indonésie, de la Malaisie, de la Mauritanie, de la Micronésie, du Maroc, du Panama, des Philippines, de Sao Tome et Principe, de Singapour, de l’Afrique du Sud, de St. Vincent et Grenadines et de la Tunisie.



A ces 17 pays, s’ajoutent une trentaine au seins desquels, les détenteurs du passeport gabonais peuvent remplir leurs formalités d’obtention du visa une fois à l’aéroport. C’est le cas du Cambodge, du Cap Vert, des Comores, du Congo K, de Djibouti, de la République Dominicaine, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de l’Iran, du Kenya, du Laos, de Madagascar, du Malawi, des Maldives, de la Mauritanie, du Mozambique, du Népal, du Nicaragua, de la République des Palaos, du Rwanda, de Saint Lucie, de Samoa, du Sénégal, des Seychelles, de la Tanzanie, du Timor oriental, du Togo, de la Turquie, des Tuvalu et de l’Ouganda.



Sri Lanka, cependant demande une autorisation électronique de voyage (ETA, Electronic travel authorization). Un document que le voyageur devra avoir avant de s’envoler pour cet État insulaire du sous-continent indien situé au sud-est de l’Inde.



En Afrique, le passeport seychellois est celui qui offre le plus de destination. Il permet de voyager librement dans 126 pays (dont 96 sans visa et 30 avec un visa à l’arrivée). Le passport somalien est en outre, celui offre le moins de destinations possibles. Seuls une trentaine de pays dans le monde accueilleront les détenteurs de passeport somalien sans visa préalable.