Le monde sportif gabonais ébranlé par la disparition de Guy Mbina

Guy Mbina, la quarantaine, est décédé le 27 octobre, vraisemblablement des suites d’un accident cardio-vasculaire qui aura surpris ses proches. Pris d’un malaise, il s’était rendu lui-même dans une clinique de la capitale économique gabonaise où il trouvera finalement la mort.



Depuis, plusieurs voix se sont levées pour saluer la mémoire de cet ancien joueur international gabonais. Parmi elles, celles de Jean-Claude Mabouela, Joel Minko, Alain Makanga ou encore Kassa Ngoma qui évoquent le choc de cette disparition.



Durant les années 90, Guy Mbina avait fait ses classes dans les clubs Acal, FC 105, Shell FC, Mbilinga FC, Sogara ou encore Pétrosport où il terminera sa carrière. En sélection nationale, il aura remporté avec ses co-équipiers de l’époque, la coupe de l’UDEAC à Yaoundé (Cameroun).



Il aura été de toutes les expéditions sportives nationales avec notamment la CAN 1994 de football en Tunisie, pour lequel le Gabon s’était qualifié pour la première fois de son histoire. Il aura également fait bonne figure deux ans plus tard, à celle organisée en Afrique du Sud où Azingo National avait terminé en quarts de finale face à la Tunisie.

Guy Mbina s’était également engagé pour la défense des droits des footballeurs. A ce titre, il aura été l’un des anciens présidents de l’AFG, l’Association des footballeurs du Gabon. Depuis sa retraite sportive, Guy Mbina était devenu un important homme d’affaires et opérateur économique dans la province de l’Ogooué-Martime.



