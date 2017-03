Le miracle de Dieu lors de mon accident de voiture

C’était un vendredi soir du mois de février 2005 à l’île de La Réunion. J’étais sur la route pour assurer une émission de radio, avec un ciel mi-couvert par les nuages et une chaussée mouillée par la pluie. Un garçon de 5 ans est sorti d’une déchetterie en courant à grande vitesse avec un groupe d’enfants du quartier de Chaudron. Il a continué son chemin en traversant la rue sans regarder les voitures dans les deux sens. Tout s’est passé si vite que je n’ai pas réussi à arrêter mon véhicule avant une vingtaine de mètres. Il était le seul à avoir traversé la rue car le groupe était resté sur le trottoir.



Panique!!!



J’avais la sensation d’avoir écrasé quelque chose avec le bruit d’une collision. Une fois la voiture immobilisée, j’ai vu le jeune garçon sortir du côté gauche de la voiture et courir vers l’autre côté de la déchèterie. Le quartier avait une certaine réputation d’insécurité, j’ai donc tout de suite appelé la police pour les informer de l’accident et la situation. En 3 min, la police était sur le lieu.



Un groupe de gens est venu autour de la voiture puis un enfant arriva accompagné de ses parents se présentant comme la victime. Il s’appelait “Jackson”. Les services de secours sont arrivés en même temps et l´ont tout de suite pris en charge puis l’ont emmené aux urgences.



La police a fait les relevés, les enquêtes de voisinage, les collectes de témoignages ainsi que les tests d’alcoolémie sur moi et a ramassé quelques morceaux de ma voiture éparpillés sur la route. Je n’ai rien compris de la situation et jusqu’à ce jour il m’est impossible d’expliquer ce qui s’est réellement passé lors de cet accident. Par la suite, la police m’a informé que je pouvais rentrer car je serai contacté plus tard. J’étais très affecté par l’accident, je ne m’imaginais pas avoir mis en danger la vie d’un enfant au volant de ma voiture. Sans compter que je venais de me marier 1 an avant ce terrible évènement et que nous tentions en vain d’avoir notre propre enfant avec mon épouse…



Dieu répond à nos prières.



Le soir, j’ai prié avec elle et nous avons demandé à toute ma famille de prier pour Jackson afin que Dieu le garde, le guérisse et que tout se passe bien. Je priais : “Dieu ! Tu ne m’as pas appelé pour ôter la vie mais pour donner la vie. Je te prie de sauver cet enfant si telle est ta volonté.” Le samedi après-midi, la police m’a rappelé pour me dire que Jackson allait bien, qu’il avait juste des écorchures et que ses jours n’étaient pas en danger. Enfin, que ses parents n’avaient pas porté plainte. Quel soulagement !!! Dieu a non-seulement sauvé Jackson mais Il m’a aussi sauvé dans cet accident !



Aujourd’hui, j’ai 3 enfants : 2 garçons (Daniel 8 ans, David 5 ans et Grâce 3 ans). Très souvent, lorsque je les regarde, je me rappelle de ce miracle que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de Jackson. Je suis si reconnaissant car sans son intervention, Jackson serait certainement mort aujourd’hui et ma vie aurait alors pris une autre tournure.



Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et tout ce qui me concerne le concerne. On peut lui faire confiance pour changer les circonstances !



Andry

top chrétien