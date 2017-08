Le message d’Emmanuel Macron à la nation gabonaise, dévié par une presse pro-Ali Bongo

Le président de la République française, Emmanuel Macron, défenseur aguerri de l’Union européenne s’est inscrit dans des usages diplomatiques séculaires. En adressant au peuple gabonais et à son président, un message d’amitié pour marquer la coopération historique entre le Gabon et la France à l’occasion de la fête nationale, célébrée au Gabon chaque 17 août. C’est une pratique longuement établie et suivie par un nombre significatif d’États, au plan régional ou mondial, mais n’ayant pas le niveau d’une règle normative à caractère coutumier et par conséquent ne s’imposant pas aux États comme une obligation internationale.



En effet, Emanuel Macron par l’entremise de son ambassadeur a adressé le message suivant : « A l’ occasion de la Fête nationale de la République gabonaise, j’ai le plaisir de vous adresser à vous-même, ainsi qu’à l’ensemble de vos compatriotes, mes sincères félicitations. Je tiens à souligner l’importance que j’attache au dialogue et à la coopération entre nos deux pays sur des sujets d’intérêt commun tels que les changements climatiques ou la paix et la sécurité en Afrique. Je souhaite que nous continuions à travailler à l’approfondissement de notre relation et au renforcement des liens qui unissent si étroitement nos deux pays. Je vous prie d’agréer,



Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération ». Cet usage répond à la pratique diplomatique traditionnelle. Pas de quoi y voir une consécration ou des félicitations assumées à l’élection controversée amplifiés d’une tricherie grossière et des violations des droits humains perpétrées par Ali Bongo et son régime. Comme on a pu le lire dans les colonnes de certains médias proches du régime despotique de Libreville, relayé sur les réseaux sociaux par leurs avatars et soutiens.