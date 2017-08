Le mariage en une tenue pagne, une belle initiative!

Alors, c’est votre jour de ‘’gloire et vous ne voudriez pas porter la traditionnelle robe de mariée blanche et vous désirez y mettre du vôtre. Cela est réalisable. Il vous suffit de faire savoir cette envie à votre styliste qui, de ses doigts magiques, vous ‘’offrira’’ la robe de mariée de vos rêves.



En effet, se marier aux couleurs de l’Afrique donne une note exceptionnelle à votre mariage. Avec des couleurs pétillantes, plus chaleureuses qui mettront plus de joie et d’entrain à votre cérémonie.



Voici quelques photos sélectionnées pour vous. Qui sait, peut-être que cela vous inspirerait…