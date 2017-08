Le jour du seigneur : Quand il vous semble difficile d'obéir à Dieu...

Il y a des années, quand Dieu m’a appelée à enseigner la Parole à plein temps, ma vie était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Nos trois enfants vivaient encore sous notre toit et j’animais une étude biblique chaque semaine dans notre salon. Dave et moi occupions l’un et l’autre de bons postes et nous étions à l’aise financièrement. Mais Dieu a commencé à me sensibiliser à l’idée de démissionner pour pouvoir consacrer davantage de temps à l’étude de sa Parole, en vue d’un ministère à plein temps.



Je vous supplie de prendre la décision de ne pas mener une vie médiocre...

Tout en étant fermement convaincue que c’était la volonté de Dieu et malgré mon désir d’enseigner la Parole et d’aider les autres, j’avais peur de faire ce pas d’obéissance. Si j’arrêtais de travailler à plein-temps, il nous manquerait environ 40$ chaque mois simplement pour payer nos factures. De plus, il n’était pas très bien vu à l’époque qu’une femme enseigne et exerce ce genre de ministère.



J’ai donc conservé mon emploi jusqu’à ce que je sois tellement malheureuse que je n’en puisse plus. J’ai alors démissionné et pris un travail à temps partiel pour continuer à pourvoir à mes besoins, au lieu de faire totalement confiance à Dieu et de lui obéir.



Je suis quelqu’un qui travaille dur et une bonne employée, aussi ai-je été très surprise d’être licenciée au bout de quelque temps ! À ce stade, il ne faisait plus de doute pour moi que Dieu me disait : "Je t’ai dit que je ne voulais pas que tu travailles à l’extérieur, à t’efforcer de gagner ta vie. Je veux que tu restes à la maison pour étudier ma Parole et te préparer par la foi à répondre à mon appel."



Cette expérience m’a beaucoup appris sur l’importance d’une obéissance prompte et totale à ce que Dieu mettait sur mon cœur. Heureusement, par sa grâce, j’ai fini par me soumettre à sa direction. J’ai fait le pas de foi qu’il me demandait, en m’attendant à lui pour toutes choses. Une fois ma décision prise, Dieu a miraculeusement pourvu mois après mois pour nous permettre de payer nos factures à temps. Et j’avais tout le temps nécessaire pour étudier la Parole et laisser Dieu me préparer à enseigner aux autres le secret d’une vie abondante en Christ. Mais si je n’avais pas accepté de lui faire confiance et de lui obéir entièrement, je ne serais pas en train de faire ce que je fais aujourd’hui.



Il est dit dans Romains 12.1 : "Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable." Paul dit ici en substance : "Je vous supplie de prendre la décision de ne pas mener une vie médiocre, banale, dénuée d’intérêt." Notez qu’il souligne également qu’il s’agit là d’un choix raisonnable, c’est-à-dire rationnel, intelligent.



Il est tellement facile de se contenter d’une vie au rabais, parce que l’on refuse d’assumer la responsabilité de son comportement ou de consentir à l’effort nécessaire pour accomplir de grandes choses pour Dieu et les autres. Mais le prix d’une telle décision est en réalité plus élevé que celui d’une obéissance totale à sa volonté.



Une action pour aujourd'hui



Quand il vous semble trop difficile d’obéir à Dieu, rappelez-vous qu’il ne vous demandera jamais rien sans vous donner aussi la grâce et la capacité de l’accomplir. L’important est de lui faire entièrement confiance et d’attendre de lui la force dont vous avez besoin pour obéir.



top chrétien