Le jour du seigneur : Prenez votre vie en main !

Le pouvoir de choisir est le plus grand pouvoir que Dieu vous ait donné. Trop de gens ne font que subir leur vie sans chercher à se prendre en main. C’est pourquoi, beaucoup ne changent jamais.



N’oubliez jamais que vous êtes quelqu’un d’unique.

Elie Wiesel, survivant de la Shoa, a écrit dans son essai "Souls on fire" que lorsque vous mourrez et rencontrerez votre créateur, il ne vous demandera pas pourquoi vous n’avez pas été un messie ou pourquoi vous n’avez pas trouvé le médicament contre le cancer. Mais il dira : "Pourquoi n’avez-vous pas été vous-même ? Pourquoi n’avez-vous pas mis en valeur ce que vous êtes ?"



Accomplir la volonté de Dieu pour votre vie signifie être responsable de vous-même et de votre vie. Comment y arriver ? En disant oui, à Dieu puis à vous-même. Ainsi, vous aurez accès aux plus grandes des opportunités. Si vous dites souvent non, vous allez trouver la chose difficile. Alors, au pire, dites au moins "peut-être".



Un jour, un père a demandé à Jésus de guérir son enfant malade, s'il le pouvait. "Jésus lui dit : Si tu peux... tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité !" (Marc 9.23-24).



Si vous doutez, faites la même prière, et Dieu vous exaucera. N’oubliez jamais que vous êtes quelqu’un d’unique, avec des talents, des capacités et des expériences que personne n’a connues avant et ne connaîtra plus après.



Un encouragement pour aujourd'hui



Vous êtes appelé à devenir tout ce que Dieu a fait de vous, non seulement pour votre bénéfice personnel mais aussi pour les autres.



