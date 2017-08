Le jour du seigneur : Ne vous excusez pas d'exister !

L’autre jour, j’ai entendu quelqu’un dire à une personne : "Excuse-moi d'exister !" J’étais stupéfait et pourtant...



Beaucoup pensent que leur vie ne sert à rien. Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu a un plan pour leur vie. Il a des projets de paix et un avenir pour eux. (voir Jérémie 29.11)



Beaucoup ne s’aiment pas eux-mêmes. Ils s’excusent d’exister. Mais Jésus a dit : "tu aimeras ton prochain comme toi-même". (Matthieu 19.19) C’est dans la volonté de Dieu que nous nous aimions nous-mêmes Mon ami(e).



Beaucoup n’ont pas été valorisés alors qu’ils étaient enfants et ont entendu des paroles négatives comme : tu es bon(ne) à rien, tu n’y arriveras jamais, tu es nul(le). Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu leur dit : "tu es mon fils (ma fille) bien aimé(e) en qui j’ai mis toute mon affection." (voir Matthieu 3.17)



Beaucoup sont vulnérables, tenus par la maladie ou par des situations qui semblent inextricables. Ils s’excusent d’exister. Mais le Tout Puissant leur dit... "Je te fortifie; je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante." (voir Ésaïe 41.10)



Beaucoup ne vivent pas pleinement leur vie chrétienne et sont dans la culpabilité. Ils s’excusent d’exister. Mais Jésus est venu pour qu’ils aient la vie en abondance. "Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ." (voir Romains 8.1)



Beaucoup se comparent aux autres et ont le sentiment qu’ils sont moins bien, moins talentueux, ou ont moins de capacités. Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu a fait d’eux des personnes uniques et qui peuvent faire des exploits. La Bible dit : "Avec Dieu nous ferons des exploits !" (voir Psaumes 60.14)



Beaucoup ont été abusés physiquement, moralement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement et ils ont perdu confiance en eux-mêmes, dans les autres et aussi en Dieu. Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu, le Père, est plein d’affection pour eux. Il ne les abandonnera jamais. (voir Josué 1.5)



Vous-êtes vous reconnu(e) dans cette liste Mon ami(e) ? Si oui, ne vous excusez pas d’exister. Dieu veut le meilleur pour vous.



Merci d'exister,