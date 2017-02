Le jour du seigneur : Mettez votre foi en action

Cet homme avait 4 amis qui étaient prêts à faire tout ce qui était en leur pouvoir afin que leur ami soit guéri. Ils avaient de grandes attentes envers Jésus, mais même si l'espérance est importante, elle n'est pas suffisante et beaucoup plus est nécessaire. Il vous faut comprendre que vous devez joindre l'action à votre foi en agissant sur ce que vous avez entendu ou sur ce en quoi vous avez cru.



Père... merci de tracer un chemin lorsqu'il n'en existe aucun. Lorsque Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, "mon fils tes péchés te sont pardonnés". Et pourtant, l'homme était toujours sur sa natte. Pourquoi était-il toujours étendu là ? Tout simplement parce que cet homme étendu sur sa natte, devait poser un acte dans le but de libérer sa foi. Ce n'était pas suffisant que ses amis aient la foi. Il se leva donc immédiatement, prit son lit et marcha. Il agit sur la Parole afin de mettre sa foi en action.



Même si votre espérance est évidente et que vous avez reçu une Parole divine, il vous faut agir. Aujourd'hui, faites ce que vous avez à faire, afin de mettre votre foi en action. Ne remettez pas cela à plus tard mais efforcez-vous de faire ce que devez faire. La foi est active et non passive.



Une prière pour aujourd'hui



Père, je te remercie pour ta Parole qui est infaillible, merci de tracer un chemin lorsqu'il n'en existe aucun. Père, aujourd'hui, donne-moi le courage et la sagesse de faire ce qui est nécessaire afin de mettre ma foi en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen.



top chrétien