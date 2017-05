Le jour du seigneur : Le seigneur désire essuyer vos larmes

Votre Dieu désire faire une chose nouvelle dans votre vie, comme il est écrit : "Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment" 1Corinthiens 2.9



Croire en la promesse de Dieu, c’est la voir s’accomplir dans notre vie...



Aujourd’hui, laissez à Jésus l’opportunité d’écrire une nouvelle page de l’histoire de votre vie. Vous ne pouvez imaginer ce qu’il est capable d’accomplir ! Il est le Dieu de la résurrection, il change les ténèbres en lumière. Un mot de lui et tout peut se transformer, c’est pourquoi il vous dit : "Ne pleure plus, je désire essuyer tes larmes et faire une chose nouvelle dans ta vie que ni ton œil, ni ton oreille n’ont encore saisie."



Cette parole de consolation, cette promesse des larmes essuyées, de tout chagrin et de toute douleur effacés, est une des plus belles déclarations que le Christ nous ait laissée. S’attendre à Dieu, attendre la réalisation de cette espérance, c'est déjà la vivre, pour nous chrétiens. Oui, Jésus viendra essuyer toute larme de nos yeux.



Quand notre foi est mise à l’épreuve par la souffrance qui perdure, quand nos larmes ruissellent de fatigue et de découragement, quand nos corps courbent sous le poids de nos douleurs, au point de douter de Dieu, lui attend que nous soyons prêts. Croire en la promesse de Dieu, c’est la voir s’accomplir dans notre vie, en l’accueillant comme véritable source de vie, consolation pour notre âme. Croire, c’est laisser Dieu, dès à présent, essuyer toute larme de nos yeux !



Une prière pour aujourd’hui



Seigneur vient essuyer mes larmes, amen.